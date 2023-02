Sigue este sábado desde las 13:00h 'Tiempo de Juego' con el Osasuna-Real Madrid y tres partidos más

La Real quiere seguir ganando ante un Celta que busca continúar con su mejora. El Betis, a volver a ganar en casa ante un Real Valladolid en alza. Un gran Mallorca en su estadio recibe a un Villarreal en mala racha. El Real Madrid buscará recortar la distancia con el Barcelona en Pamplona con la ausencia de Benzema. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 13:00 horas, en COPE.

REAL SOCIEDAD - CELTA (14.00 horas)

Si la pasada jornada Imanol Alguacil recuperaba para la causa a Mikel Merino, Álex Sola y Ander Guevara, esta semana se han sumado Andoni Gorosabel y Jon Pacheco, aunque ninguno de los dos han entrado en la convocatoria ya que apenas han podido completar dos entrenamientos y, en el caso de Gorosabel, además hoy ha vuelto a hacerse daño en el tobillo, aunque no parece nada grave.

Ambos se quedarán por tanto fuera junto a los lesionados David Silva, Mohamed-Ali Cho, Aritz Elustondo y Sadiq Umar, alguno de los cuales se espera pueda estar disponible la próxima semana.

En el Celta, se da por segura la vuelta de Unai Núñez al centro de la defensa tras cumplir sanción frente al Atlético. Ese será, en principio, el único cambio en el once, aunque no está descartado que Carvalhal devuelva la titularidad a Franco Cervi en el centro del campo o sitúe a Seferovic como compañero de Aspas en punta, pese a que él todavía no lo veo para jugar los 90 minutos.

Micrófono de COPE en el Real Arena Anoeta antes del derbi vasco



BETIS - VALLADOLID (16.15 horas)

Los de Pacheta serán un hueso duro de roer para el Betis, que recuperan para el duelo de mañana a tres de sus pilares, el central italo-brasileño Luiz Felipe Ramos, el francés Nabil Fekir, el portugués William Carvalho, que cumplidas sus respectivas sanciones volverán al once como columna vertebral.

Pierde, en contrapartida, el chileno al delantero centro Borja Iglesias, operado del ligamento del dedo de su mano derecha por un mal apoyo en una caída en Almería y cuya ausencia podría ser cubierta por su sustituto natural, el brasileño William José da Silva, o abrir la puerta a la titularidad al último fichaje bético, Ayoze Pérez, con opciones también en esa posición para Aitor Ruibal como ha desvelado el técnico bético.

Si no hay bajas de última hora, previsiblemente el Valladolid repetirá el mismo once que ha sumado tres puntos en las dos anteriores jornadas ante la Real Sociedad y Osasuna, con el camerunés Hongla y el venezolano Machís ya afianzados en el once titular, y el canadiense Larin o el marroquí Amallah saliendo desde el banquillo.

En este sentido, el propio técnico del cuadro blanquivioleta, José Rojo "Pacheta", ha advertido sobre la necesidad de "cuidar" a los recién llegados, porque si bien Machís y Hongla se han incorporadomejor preparados, Larin y Amallah están tardando algo más en estar al cien por cien para poder saltar al terreno de juego al inicio de los partidos.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

MALLORCA - VILLARREAL (18.30 horas)

Aguirre contará con toda la plantilla para afrontar la visita del equipo de Quique Setién, incluido el centrocampista Manu Morlanes, cedido por el conjunto castellonense hasta el final de la temporada. Debutó en la derrota de la pasada jornada ante el Sevilla y tiene opciones de formar parte del once inicial. El "Vasco" también recupera al lateral izquierdo Jaume Costa, otro exjugador del Villarreal, quien fue baja en el Sánchez Pizjuán por acumulación de amonestaciones.

Junto a la necesidad de ganar, el Villarreal se encuentra en este desplazamiento con numerosas bajas ya que a las ausencias de Gio Lo Celso, Nico Jackson, Francis Coquelin y Gerard Moreno por lesión, se añade la baja por sanción del lateral Alberto Moreno.

Además, son duda Alfonso Pedraza y Álex Baena, ya que el primero ha regresado esta semana al trabajo de grupo tras un mes de lesión, mientras que el segundo ha estado un par de días sin entrenar con el grupo.

Tiempo de Juego, en el Visit Mallorca.@tjcope



OSASUNA - REAL MADRID (21.00 horas)

En un estadio siempre complejo, pese a vencer en tres de sus cuatro últimas visitas ligueras y no caer en doce años en Pamplona, el Real Madrid acude a El Sadar con la lección aprendida de su última salida a Mallorca, de nuevo sin su referente Karim Benzema y sin margen de error ante un Osasuna que no vence un partido en LaLiga desde hace un mes.

Va tomando forma la temporada de más partidos perdidos por molestias de Benzema. De nuevo un frenazo, en plena racha goleadora, tras jugar apenas dos partidos después de una molestia muscular. Ancelotti decide no forzar a su gran referente goleador y, como ocurrió en Mallorca, encara un duelo ante un rival que no concederá nada y presentará un partido incómodo al Real Madrid, con Rodrygo Goes jugando de 9.

La gripe deja en casa a Kroos y Ancelotti confirmó la titularidad de Luka Modric. Con el regreso al once de Aurélien Tchouaméni debe decidir la demarcación de Fede Valverde para decantarse entre Dani Ceballos y Eduardo Camavinga en la posición restante. La opción de jugar con cuatro medios toma fuerza.

Chimy Ávila y Juan Cruz no estarán por acumulación de tarjetas. Se trata de dos de los habituales titulares, siendo el argentino una pieza capital en los esquemas de su técnico. Lleva siete tantos y Osasuna pierde pegada en una campaña en la que les está costando facturar goles.



Quién ocupará su puesto es una de las grandes incógnitas. Si se atiende a la lógica, Kike Barja o Rubén García son las opciones más claras, pero Arrasate podría sorprender a su rival con nuevas variantes. La magia estará al servicio del equipo. Aimar Oroz regresa tras lesión y formará junto a Moi Gómez y Lucas Torró en un centro del campo que se las deberá ingeniar ante la agresividad de la defensa blanca.

Tiempo de Juego, en El Sadar.@tjcope



DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.