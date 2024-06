Sigue este domingo Tiempo de Juego desde las 15:00h el España-Georgia de octavos de final

La selección española se medirá este domingo en el Estadio RheinEnergie de Colonia a Georgia en los octavos de final de la Eurocopa (21:00h). Ha llegado la hora de la verdad y los de Luis de la Fuente deberán demostrar que la fase de grupos no fue un golpe de suerte y que son candidatos al título en el primer cruce. Antes, a las 18:00h, Inglaterra y Eslovaquia medirán fuerzas por un puesto en los cuartos de final. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de Tiempo de Juego desde las 15:00h, en COPE.

Aplaudido en su estreno ante Serbia, con un gran gol decisivo que recibió la admiración del planeta fútbol, la puesta en escena de Jude Bellingham se ha diluido a lo largo del resto de la Eurocopa y este domingo, en los octavos de final que disputarán Inglaterra y Eslovaquia, se espera que la estrella del combinado británico retome el pulso a una competición que exige más protagonismo al jugador del Real Madrid.



Ha llegado la hora de la verdad para Bellingham, que ya escucha de fondo las clásicas voces del entorno de Inglaterra que, con sus lenguas afiladas, critican a todo jugador que emita señales erráticas en tiempos de crisis. Y, justo en ese momento, Inglaterra se encuentra en una situación no crítica pero sí dubitativa, provocada por un fútbol marcado por la irrelevancia, la falta de identidad y el sopor. De claro favorito antes de la Eurocopa, ha pasado a ser unas más de las grandes selecciones que ha caminado sin pena ni gloria por la fase de grupos.

Setting off for the last 16! ?? pic.twitter.com/6utvYcuV3x