Sigue este domingo Tiempo de Juego desde las 12:00h con el Atlético-Almería y Barça-Girona

Hasta cuatro partidos hay este domingo en la 16ª jornada en Primera División donde sobresalen por encima de todos el Atlético de Madrid-Almería y el Barcelona-Girona, pero además, se jugarán el Granada-Athletic y Cádiz-Osasuna.

Y toda la emoción de los encuentros se podrán seguir en Tiempo de Juego con Manolo Lama y Paco González desde las 12:00h

Atlético de Madrid - Almería (14:00 horas)

El Atlético de Madrid se agarra este domingo (14.00 horas) a su fortaleza en el Cívitas Metropolitano para tratar de olvidar su tropiezo ante el FC Barcelona, en una decimosexta jornada en Primera División en la que recibe al colista Almería, necesitado de sumar para no hundirse todavía más.

Un gol del portugués Joao Félix, cedido por el cuadro rojiblanco en el equipo azulgrana, hizo encajar a los de Diego Pablo Simeone su tercera derrota de la temporada en el campeonato doméstico (1-0), todas lejos de su feudo. Con ello, caían hasta la cuarta plaza de la clasificación.

Enfrente, el Almería, sumido en la última posición de la tabla, sigue buscando una victoria liguera que no acaba de llegar; es el único equipo de la categoría que todavía no ha vencido esta temporada, y solo atesora cuatro puntos, el último de ellos conseguido el pasado fin de semana ante el Real Betis (0-0), al que no pudo superar a pesar de que jugó desde la media hora con diez hombres.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La Copa del Rey tampoco ayudó a calmar las aguas, ya que los de Gaizka Garitano quedaron eliminados el miércoles ante un conjunto de Segunda Federación como el Barbastro (1-0), otro golpe moral para un cuadro que se encuentra ya a siete unidades de la zona de salvación en LaLiga.

Granada - Athletic (16:15 horas)

El Athletic Club espera defender este domingo en el Nuevo Los Cármenes su posición de Liga Europa frente a un Granada que quiere acercarse a la permanencia.

Los 'leones', que comenzaron la jornada en la quinta plaza, enlazan cinco fechas sin perder en el campeonato doméstico, con dos empates y tres victorias, la última de ellas el pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano (4-0). Con ello, manejan 28 puntos, dos más que la Real Sociedad, sexta, y tres más que el primero de los aspirantes a entrar en la zona noble, el Real Betis.

Además, el cuadro de Ernesto Valverde llega a la cita con algunos de sus titulares descansados tras hacer rotaciones en el triunfo de Copa del Rey ante el Cayón (0-3). Los lesionados Yeray Álvarez y Dani García no estarán disponibles, y Mikel Vesga es duda.

Enfrente, el Granada necesita ganar después de 12 partidos seguidos sin hacerlo; lo consiguió en el torneo del 'KO' ante el Arosa (0-3), pero fue expulsado de la competición por incurrir en alineación indebida. En LaLiga, no vence desde finales de agosto y acumula solo 7 puntos, a cuatro de los puestos de salvación.

Raúl Fernández, con una lumbalgia, y Jesús Vallejo, con una lesión en el isquiosural, son las únicas ausencias para el preparador uruguayo Alexander Medina, que ansía su primera victoria como técnico de los nazaríes.

Cádiz - Osasuna (18:30 horas)

En el Nuevo Mirandilla, el Cádiz y Osasuna esperan poner fin a sus malas rachas para tratar de alejar la sombra del descenso. El conjunto cadista, decimosexto con 12 puntos, cuenta con tres de margen sobre el descenso después de once fechas sin ganar. Además, esta misma semana se vio sorprendido en Copa por la Arandina (2-1).

Los navarros, por su parte, solo han sumado dos de los últimos 15 puntos en juego, unos números que les sitúan decimocuartos con 15 unidades, seis sobre la zona de peligro. Un tropiezo en tierras andaluzas podría complicarle el panorama.

Sergio González tendrá que lidiar con las bajas del sancionado Víctor Chust y de los lesionados Gonzalo Escalante, Luis Hernández y Rominigue Kouamé. El cuadro de Jagoba Arrasate, mientras, no tendrá a disposición a Alejandro Catena, que deberá cumplir ciclo, ni a Kike Barja, Rubén Peña y Johan Mojica, por lesión.

Barcelona - Girona (21:00 horas)

El FC Barcelona, tercer clasificado, recibe este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys al Girona, en un derbi catalán en el que los azulgranas esperan refrendar su buen momento tras su victoria ante el Atlético de Madrid frente a un rival que busca el primer triunfo a domicilio de su historia ante el cuadro culé.

Ni siquiera la baja del portero Marc-André Ter Stegen, que estará dos meses alejado de los terrenos de juego tras pasar por quirófano para solucionar sus problemas lumbares, ha pasado factura a los barcelonistas, que han encontrado en Iñaki Peña un sustituto perfecto para el guardameta alemán.

Enfrente, el Girona, en la cima de la clasificación, ansía su primera victoria contra el Barça en el mejor momento de su historia. Solo el Real Madrid ha conseguido doblegar a los de Míchel este curso, en el que, hasta ahora, han sumado 38 de los 45 puntos que se han puesto en juego.

Desde su derrota ante los de Carlo Ancelotti el 30 de septiembre -el único encuentro en el que no vieron puerta-, han ganado nueve de los diez partidos disputados, y solo el Athletic Club ha conseguido 'robarles' puntos (1-1). El pasado fin de semana superaron al Valencia (2-1), y en Copa del Rey se deshicieron del Orihuela (2-5).

DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.