Sigue este domingo desde las 18:00h 'Tiempo de Juego' con el Barça-Cádiz y el resto de partidos

El encuentro entre el Girona y el Getafe abre la jornada de este domingo a las 19:00h en el Estadio Montilivi. Los catalanes buscarán la primera victoria de la temporada después de empatar a uno frente a la Real. El Barça se estrena como local sin Xavi Hernández en el banquillo, que deberá cumplir dos partidos de sanción, al igual que Raphinha. El Atlético de Madrid viaja a Sevilla para enfrentarse al Betis de Pellegrini, que llega con siete bajas. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 18:00h, en COPE.

Girona - Getafe (19:00h)

El Girona y el Getafe disputarán en Montilivi un duelo de estilos contrapuestos en el que el equipo de Míchel, con un juego más elaborativo, de ataque y profundo, chocará contra la propuesta de Bordalás, más conservadora, directa y defensiva.

El Girona y el Getafe se parecen poco. Cualquier sistema es válido en el fútbol y cada uno, con sus preferencias, sumó un punto en su estreno: el equipo de Míchel en su visita a la Real Sociedad (1-1) y el de Bordalás frente al Barcelona en el Coliseum (0-0). Ahora, ambos se verán las caras para afianzarse en sus convicciones, aunque las del Girona son más aplaudidas que las del Getafe

Y es que, a José Bordalás y a sus jugadores les ha caído un aluvión de críticas después de arrancar un empate ante el vigente campeón. Con un juego totalmente destructivo y conservador, sacó de quicio a su rival hasta sumar su primer punto ante un equipo que clamó al cielo por la actuación de algunos jugadores como Damián Suárez o Stefan Mitrovic, reyes en el arte de la picaresca y del juego subterráneo

El Girona arañó un punto en San Sebastián con un gol del debutante ucraniano Artem Dovbyk. Se trata del fichaje más caro de la historia del Girona. Podría ser titular por primera vez ante el Getafe, en el sitio de Cristhian Stuani.

La otra incógnita del 4-2-3-1 de Míchel Sánchez reside en la mediapunta, con Yan Couto, titular en Anoeta, Pablo Torre e Iván Martín con opciones de acompañar a Tsygankov, y el joven Sávio Moreira en el debut en Montilivi. Son bajas por lesión del defensa Alexander Callens, los centrocampistas Borja García y Toni Villa y Ricard Artero y Joel Roca, jóvenes con ficha del filial en dinámica del primer equipo.

El Getafe afrontará su segundo envite despreocupado de las críticas que recibe desde fuera. Toda la plantilla está a muerte con su entrenador, que ha generado una corriente entre sus seguidores y admiradores que es casi una religión: el 'Bordalismo'. Básicamente, esa definición que ensalza al técnico alicantino tiene un significado: compromiso y una cultura del esfuerzo innegociable para exprimir todos los recursos de un equipo humilde.

Y para el choque ante el Girona, Bordalás no contará con todos sus recursos. Por lesión, no podrán jugar Luis Milla, Mauro Arambarri, José Ángel Carmona y Enes Ünal. Además, es seria duda Stefan Mitrovic, que tuvo que retirarse del choque ante el Barcelona con su tobillo izquierdo dañado. Y la presencia de Djené Dakonam, indispensable en el centro del campo para acompañar a Nemanja Maksimovic ante la ausencia de jugadores en ese puesto, no parece correr peligro pese a que terminó la pasada jornada con molestias físicas.

Por sanción, Bordalás tampoco podrá contar con Jaime Mata, expulsado contra el Barcelona y que será sustituido por Borja Mayoral o por Anthony "el Choco" Lozano. Sin embargo, sí estará ante el Girona Omar Alderete, que ha sido inscrito en LaLiga esta semana y, si no hay sorpresas, será titular para formar junto a Domingos Duarte la pareja de centrales de un equipo que intentará sumar su primera victoria del curso sin avergonzarse de un estilo que a Bordalás la ha dado siempre muy buen resultado en el Getafe.

Barça - Cádiz (19:30h)

El Barcelona se estrena como local en LaLiga EA Sports recibiendo este domingo al Cádiz (19:30 horas), en el exilio del Estadio Olímpico Lluís Companys, que vivirá el primer partido oficial del equipo sin Xavi Hernández en el banquillo.

El técnico del conjunto azulgrana tendrá que cumplir dos partidos de sanción, al igual que el extremo Raphinha, por su expulsión en el Coliseum Alfonso Pérez en la primera jornada. Su hermano Óscar Hernández y Sergio Alegre, sus asistentes, serán los encargados de dirigir oficialmente al equipo.

Ante el conjunto gaditano, el cuadro catalán tampoco contará con los centrales Ronald Araujo, quien se lesionó el bíceps femoral de la pierna izquierda en el entrenamiento del jueves, e Iñigo Martínez, en la recta final de la recuperación de la fascitis plantar que le ha impedido debutar aún con la camiseta azulgrana.

La baja de Araujo agrava el problema de Xavi en el lateral derecho, al que probablemente regrese Koundé, pese a haber comunicado al técnico su reticencia a volver a ocupar esa posición esta temporada. Eso permitiría a Eric García entrar en el once como pareja de Christensen en el eje de la zaga, mientras la plaza de Raphinha en el extremo derecho podría ocuparla Ferran Torres.

El resto del equipo probablemente será el mismo que el de Getafe, con un 3-4-3, con Balde de extremo derecho, lo que volvería a dejar a Gavi fuera del once titular por segunda semana consecutiva.

En cualquier caso, Xavi, aún pendiente de si el club podrá inscribir al portero Iñaki Peña y al defensa Marcos Alonso para el encuentro, dará la lista de convocados el mismo día del partido. El Barça quiere pasar página de su estreno en Getafe, un partido sin goles en el que casi no se jugó a fútbol y del que pueden extraerse pocas conclusiones, y sumar su primer victoria en el campeonato.

Será el debut oficial del equipo en el Olímpico de Montjüic tras el ensayo en el Trofeo Joan Gamper. Un estadio con capacidad para 49.472 espectadores, casi la mitad que el Spotify Camp Nou, cuya remodelación mantendrá al conjunto azulgrana en el exilio durante temporada y media.

El Cádiz visita al Barcelona con el ánimo que le da haber estrenado la temporada con un triunfo (1-0 al Alavés), situado por encima del vigente campeón de LaLiga en la clasificación y dispuesto a dar una nueva sorpresa, como la de la única victoria de su historia en el feudo barcelonista, hace dos campañas, aunque también con prudencia por el potencial del rival.

Los gaditanos, que perdieron la temporada pasada en el Camp Nou por 2-0, se impusieron hace dos campañas por 0-1 en casa del Barcelona, donde dieron una sorpresa que ahora quieren repetir, gracias entonces a un gol del delantero gallego Lucas Pérez, ahora en el Deportivo de La Coruña. La temporada anterior (2020-21), el Barcelona tampoco fue capaz de impedir que el Cádiz puntuara en el estadio azulgrana, ya que el encuentro de la segunda vuelta finalizó con empate a un gol.

El madrileño Álex Fernández equilibró entonces el marcador en una pena máxima después de que el equipo catalán se adelantara con un tanto del argentino Lionel Messi, el último que consiguió en España en Liga desde el punto de penalti antes de su marcha.

De cara al partido de este domingo, el Cádiz tiene las bajas de los lesionados Víctor Chust, Sergi Guardiola y del uruguayo Brian Ocampo, además de que su técnico, Sergio González, tampoco podrá contar con el centrocampista argentino Gonzalo Escalante, que fue expulsado en la jornada inicial ante el Alavés y deberá cumplir un encuentro de sanción.

Otro que se cae de la convocatoria cadista es el defensa central Jorge Meré, debido a unas molestias, mientras que el centrocampista Fede San Emeterio, autor del único gol logrado hasta ahora por el Cádiz, en la primera jornada ante el Alavés, ha entrado finalmente en la lista al haber superado unos problemas físicos sufridos durante la semana.

- Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Eric García, Christensen; Origol Romeu, Frenkie de Jong, Pedri, Gündogan, Ferran Torres, Balde y Lewandowski.

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Luis Hernández, Fali, Javi Hernández; San Emeterio o José Mari, Alcaraz, Sobrino, Machís; Roger y Ramos.

Betis - Atlético de Madrid (21:30h)

Jamás ha ganado Manuel Pellegrini a Diego Simeone en sus diez duelos hasta ahora, enfrentados ambos este domingo en el Benito Villamarín por el liderato de LaLiga EA Sports, que también supone una prueba de fuego para el Betis, con siete bajas, y el Atlético de Madrid, con la duda de Jan Oblak y la titularidad de Memphis Depay.

Indispuesto el viernes, con trabajo en el gimnasio este sábado, el portero esloveno formará parte de la convocatoria rojiblanca para el partido y viajará a Sevilla. Si jugará o no como titular dependerá de su evolución hasta entonces. "A ver cómo se siente de acá al domingo. Esperemos que esté bien", explicó este sábado Simeone tras el entrenamiento matutino, en el que no participó el guardameta.

Entre esa duda y seis bajas, el Atlético defiende su liderato. Su victoria por 3-1 contra el Granada lo impulsó ahí en la primera jornada, en un partido más resolutivo en el área que en el resto de posiciones, pero dentro de la consolidación del equipo que reaccionó a raíz del Mundial 2022. Desde entonces, solo ha sido derrotado en tres de sus 25 duelos ligueros.

En ese modelo, el Atlético de Simeone se siente fuerte, por más que pierda los próximos tres choques a Koke Resurrección, un futbolista esencial para el técnico en el medio centro. A la espera de un refuerzo en ese puesto, reclamado privada y públicamente por el entrenador, Axel Witsel o Pablo Barrios, ya recuperado de unas molestias, son las opciones, con la alternativa también de Rodrigo de Paul, que apunta al interior derecho.

Es una demarcación hoy en vilo, por las ausencias puntuales y por la necesidad publicitada de un futbolista para esa posición, cuando el mercado enfila su recta final hacia la medianoche del 1 de septiembre y cuando, además, cualquier operación para ese fichaje requiere al menos alguna salida de la actual plantilla, en la que sigue Joao Félix, fuera de acción para el Benito Villamarín por unas molestias sentidas en la sesión del viernes.

Aparte de Koke, aún no están listos otros dos titulares indiscutibles en el once tipo de Simeone la pasada campaña: Nahuel Molina, que ya última su puesta a punto de una lesión muscular, y José María Giménez, con una fisura en la tibia.

Tampoco están disponibles Reinildo Mandava, de baja desde el pasado mes de febrero por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha; Ángel Correa, con un golpe en el tobillo el pasado lunes contra el Granada, y el citado Joao Félix.

Pese a esas seis bajas, Simeone apenas moverá su alineación para el partido contra el Betis. Nada más en el medio o en el centro de la defensa, dependiendo de la plaza que ocupe Witsel, y, si acaso, en la delantera, a la que apunta Memphis Depay en lugar de Álvaro Morata como compañero de Antoine Griezmann.

El resto, si Oblak está en condiciones, serán los mismos del lunes, previsiblemente con Marcos Llorente de nuevo como carrilero derecho, con Yannick Carrasco por el izquierdo, y César Azpilicueta como central derecho, junto a Stefan Savic y Mario Hermoso. En el medio, a Witsel o Barrios, lo respaldarán los interiores Thomas Lemar y Rodrigo de Paul.

Enfrente, el Betis se estrena en casa con una plantilla aún no perfilada del todo y con hasta siete ausencias, por distintos motivos, pero con el ánimo redoblado por su debut con victoria en esta Liga en el campo del Villarreal (1-2), después de hacer un gran partido que encontró su primer triunfo en el tiempo añadido con un gol del brasileño Willian José, que se disputa ahora un puesto en la delantera con Borja Iglesias.

Pellegrini, que ha colgado la etiqueta de favorito al título al Atlético de Madrid al afirmar que este año tiene quizás "el plantel más fuerte del campeonato", ha lamentado en la previa que no pueda contar con una plantilla "más completa" ante las bajas por lesión del meta chileno Bravo, el luso William Carvalho, el brasileño Luiz Henrique y el francés Nabil Fekir, además de Marc Bartra y Héctor Bellerín, aún no inscritos, y Juanmi Jiménez, que ultima su salida al fútbol saudí.

Aún así, el conjunto verdiblanco, que está en el camino de reinventarse al haber perdido para esta temporada a dos de sus puntales como Joaquín Sánchez, retirado, y Sergio Canales, traspasado al fútbol mexicano, saldrá a por todas, como siempre, y a buscar la victoria con su fútbol poderoso en una parcela ofensiva en la que se prevé que repitan Ayoze Pérez y Borja Iglesias.

Con el luso Rui Silva en la portería, la defensa será la misma que en Villarreal con el senegalés Sabaly, el argentino Pezzella y el ítalo-brasileño Luiz Felipe, salvo el probable cambio de la entrada de Juan Miranda por el brasileño Abner.

En el medio campo es muy probable que tengan continuidad el argentino Guido Rodríguez, con su futuro aún en el aire por las ofertas que le están llegando al Betis, y Marc Roca, uno de sus fichajes, con Isco Alarcón, que se estrenó a un gran nivel en La Cerámica, de enganche y Rodri Sánchez por el lesionado Luiz Henrique.

El Betis sabe del potencial del Atlético y de que las estadísticas no le sonríen desde que entrena a los colchoneros Diego Simeone, aunque espera dar su mejor versión en la presentación ante su fiel hinchada y sumar un pleno de triunfos en las dos primeras jornadas de LaLiga, dentro del objetivo de Pellegrini de que su equipo siga siendo competitivo al máximo, para lo que espera que, si se produce alguna salida, sea convenientemente reemplazada.

