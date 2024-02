Sigue en directo en Tiempo de Juego desde las 20:30h el RB Leipzig- Real Madrid

EL Real Madrid vuelve a su competición fetiche y lo hace en un momento bastante delicado para los blancos. El conjunto de Ancelotti llega con una lista amplia de bajas a la que se ha terminado sumando Jude Bellingham y Rudiger este fin de semana. Con Nacho recuperado, se espera que Tchouaméni ocupe el puesto de central y que Carvajal vuelva a la banda derecha frente al RB Leipzig. El otro partido de la jornada lo jugarán Copenhague y Manchester City. Pese a que los daneses superasen a Galatasaray y Manchester United en la fase de grupos, además de rascar un empate del Allianz Arena del Bayern de Múnich, parecen el rival más accesible para un City que no cae en esta ronda desde la temporada 2016-2017.

Con la tranquilidad que le concede tener media Liga en el bolsillo, tras iniciar la cuenta atrás para ser campeón, después de golear al Girona en el duelo por el liderato y ver el desplome de sus rivales directos, Barcelona y Atlético de Madrid, el Real Madrid regresa a su terreno preferido, la 'Champions'.

Exultante por el rendimiento del grupo en la necesidad. Sobreponiéndose a cada una de las bajas en el camino desde el inicio del curso, por importantes que hayan sido, de nuevo Carlo Ancelotti encara un examen en la dificultad. Sin el portero que marca la diferencia. Sin centrales. Sin Bellingham, el futbolista que está haciendo historia en su primer curso de blanco con 20 goles, en una mutación futbolística sin precedente de un centrocampista en su llegada al Real Madrid.

Obligado a innovar, Carletto debe resolver varias interrogantes. La primera en la portería, donde Andriy Lunin se ha asentado pero el técnico italiano ha mantenido el discurso de la rotación en competiciones. Debería ser el turno de Kepa Arrizabalaga pero debe manejar valorar el rendimiento o la salud del grupo. Continuando con una defensa sin líderes en el centro por las lesiones de rodilla de Èder Militao y David Alaba. Por la inoportuna lesión muscular de Antonio Rüdiger.

Todo apunta a la continuidad de Aurélien Tchouaméni en una demarcación a la que se ha adaptado bien en la urgencia. Y el regreso de Dani Carvajal al lateral. Por centímetros y por prestaciones. Con Nacho titular pese a estar alejado de su mejor versión, tras superar un leve problema muscular.

La dimensión que va adquiriendo un centro del campo con Toni Kroos al mando, Eduardo Camavinga y Fede Valverde como perfectos escuderos, les convierte en indiscutibles. Del sustituto de Bellingham depende el sistema. El recambio natural es Brahim Díaz como mediapunta, pero Ancelotti estudia la opción de incluir a Joselu Mato como 9 puro. Planea un posible regreso al 4-3-3 como variante.

El balance total madridista en octavos en la Liga de Campeones, desde un cambio de formato que desaparece con la presente edición, es de doce victorias y ocho derrotas. Traen al recuerdo aquellos seis años de maldición. Más fresco en la memoria está la intensidad que faltó al Real Madrid en el Red Bull Arena en la visita en la fase de grupos de la pasada edición. Es el aviso de Ancelotti a sus jugadores para unirse en el esfuerzo, como realizaron ante el Girona, en la dificultad.

El RB Leipzig es distinto, eso sí. Llega al partido en una fase en que los resultados no se le están dando y en la que ha terminado quedándose de momento fuera de los puestos de la Liga de Campeones en la 'Bundesliga'.

En los últimos cuatro partidos el Leipzig ha logrado una sola victoria, un empate y dos derrotas, ante el Stuttgart (5-2) y Bayer Leverkusen (2-3). Algunos de los partidos, sobre todo el duelo ante el Leverkusen en el que estuvo dos veces en ventaja y encajó en el descuento el gol de la derrota, el juego ha sido mejor que los resultados pero estos empiezan a acumularse y poco a poco empiezan a convertirse en un conato de crisis.

En el último partido, ante el Augsburgo (2-2), el Leipzig estuvo cerca de la victoria pero Lois Openda falló un penalti. Una situación que contrasta con su participación en la Liga de Campeones, solamente superado el equipo de Marcos Rose por el Manchester City en los dos partidos del grupo, venciendo el resto para acceder a octavos de final por cuarta ocasión en los cinco últimos años en un crecimiento progresivo.

Con el liderato de la Premier a tiro y el pase a quinta ronda de la FA Cup listo, el City vuelve a la Champions para continuar una campaña impoluta en la que han ganado los seis encuentros que han jugado.

Lo hacen, además, por primera vez en la temporada, con toda la plantilla al completo. El City ya tiene de vuelta y goleando a Haaland, autor de un doblete este fin de semana contra el Everton, y a De Bruyne, que tras su lesión de isquiotibiales que le tuvo cuatro meses fuera, ha sido el mejor de la Premier en el último mes. Con John Stones, que también ha ido y venido esta campaña, el City recupera a tres pilares de la anterior Champions y Pep Guardiola incluso se pudo permitir rotar el sábado ante el Everton.

Stopping off at Nyhavn before tomorrow's match in Copenhagen! ????#TrebleTrophyTour ?? pic.twitter.com/AF4P8PaUFa