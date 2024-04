Sigue en directo en Tiempo de Juego desde las 20:15h con el Barcelona - PSG y el Dortmund - Atlético

El Barcelona tiene la oportunidad de clasificarse para unas semifinales de la Liga de Campeones cinco años después y reconciliarse con una competición maldita en las últimas temporadas ante un rival, el París Saint-Germain, que visita el Estadio Olímpico Lluís Companys con sed de revancha tras la derrota en la ida (2-3). Por otro lado, el Atlético de Madrid visita el Signal Iduna Park con la ventaja de un gol (2-1) y con el mayor desplazamiento en la historia de club a otro país. Más de 4000 aficionados colchoneros se han desplazado a Dortmund para apoyar a su equipo en el intento de colarse en unas nuevas semifinales de la Champions League.

