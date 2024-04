Sigue en directo Tiempo de Juego desde las 20:15 el Real Madrid-Manchester City y el Arsenal-Bayern

El Real Madrid iniciará este martes el asalto al trono del actual campeón de la Liga de Campeones, el Manchester City inglés, al que recibe este martes en el Estadio Santiago Bernabéu en la ida de los cuartos de final con el objetivo de lograr el mejor resultado posible para la vuelta de la semana que viene en el Etihad y poder tomarse la revancha de lo sucedido la pasada campaña.

El caprichoso bombo parece haber deseado crear una especie de nuevo 'clásico' del fútbol continental con un nuevo cruce entre madridistas y 'citizens' en la Champions por tercer año consecutivo y por cuarta en las últimas cinco temporadas. De momento, están igualados con dos pases para cada uno: en las semifinales de 2015-2016 y de 2021-2022 para el 14 veces campeón de Europa, y en los octavos de 2019-2020 y en las semifinales de la 2022-2023 para el campeón inglés, el único de los cuartofinalistas que lo ha ganado todo.

Carlo Ancelotti, en su partido 200 en la máxima competición continental como entrenador, volverá a desafiar la pizarra de Pep Guardiola, que tendrá la ventaja de nuevo de la vuelta en su estadio, un feudo hasta ahora inexpugnable para su rival, donde en sus dos últimas visitas ha recibido nueve goles, cuatro en la última que significó su adiós y una de sus peores noches europeas de los últimos tiempos.

El Manchester City se tomó la revancha de la épica remontada merengue de mayo de 2022 y, tras el 1-1 de la ida en el Bernabéu, derribó con autoridad (4-0) de su trono al entonces campeón, que es ahora el que quiere la revancha en una eliminatoria que abre dos semanas claves para sus aspiraciones de ganar títulos.

PEP ?? We focus on what we have to do, discover the strength points of our rival and go for it. Focus on the football game. pic.twitter.com/S6z5GlMTAC

De momento, el líder de Primera ha podido preparar con mimo este primer capítulo de un cruce destinado seguramente a decidirse en Manchester. El Real Madrid ha sido beneficiado por el parón por la final de la Copa del Rey, lo contrario que su rival, que ha tenido dos partidos antes de jugar en la capital, donde habrá que ver si se ve un duelo similar al del año pasado, con más precauciones en los primeros 45 que en los segundos.

Arsenal y Bayern Múnich se enfrentan este martes en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Emirates Stadium, un encuentro en el que el equipo inglés intentará plasmar su gran estado de forma tomando ventaja en la eliminatoria, mientras que los alemanes intentarán encontrar en la máxima competición continental su particular oasis.

El Emirates Stadium volverá a vivir un partido de cuartos de final de la Champions 14 años después. Se ha hecho esperar, pero el mejor Arsenal desde la época de los 'invencibles' logró volver a estar entre los ocho mejores equipos de Europa. Además, los de Mikel Arteta llegan en su mejor momento del curso, como líderes de la Premier League, donde no ha perdido en todo 2024.

Por su parte, el Bayern está viviendo uno de sus peores arranques de año a domicilio de los últimos tiempos. Los bávaros solo han ganado dos de los siete partidos que ha disputado en 2024, de los que ha caído derrotado en cuatro, entre ellos la ida de octavos de final de Champions frente a la Lazio (1-0).

??? @leroy_sane on @HKane: "I hope he continues his run against Arsenal. He always helps us, he scores lots of goals. It'll definitely be a special game for him. He's really looking forward to it. It's easy to play with him because he's a clever player. He knows how his teammates… pic.twitter.com/aL1mDhA9Gt