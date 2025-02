Sigue en directo Tiempo de Juego este sábado desde las 13:00h con la jornada 24 de Primera División

LEGANÉS - ALAVÉS (14:00 HORAS)

La actividad sabatina en LaLiga EA Sports se abrirá a las 14.00 horas en el Estadio de Butarque, escenario de un importante duelo directo por la permanencia entre el CD Leganés y el Deportivo Alavés.

El conjunto 'pepinero' marca actualmente la salvación en el campeonato con 23 puntos, sólo dos más que el 'babazorro' por lo que los tres puntos en juego, si no son definitivos por lo mucho que queda de campeonato, sí pueden resultar claves.

En este sentido, se enfrentan dos equipos que no están en su mejor momento de resultados, que vienen de perder sus dos últimos choques ligueros y que sólo han sumado uno de los últimos nueve puntos en juego, por lo que se augura un choque cerrado y con pocas concesiones donde el 'Lega' tratará aprovechar una condición de local que no se le ha dado demasiado bien últimamente, con cuatro derrotas y una victoria, ante el Atlético de Madrid, y ante un Alavés que en sus dos últimas salidas fue competitivo, con derrota por la mínima en el Lluis Companys y victoria en el Benito Villamarín.

El entrenador del Leganés, Borja Jiménez, recupera a Seyduba Cisse y a Sergio González, pero pierde por sanción a Yvan Neyou para un once donde podría optar por una defensa de tres centrales. Su homólogo del Alavés, Eduardo Coudet, podría hacer debutar a Carles Aleñá, refuerzo invernal.

OSASUNA - REAL MADRID (16:15 HORAS)

El Real Madrid visita este sábado (16.15) al CA Osasuna en un partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EASports 2024-2025, un encuentro siempre intenso y duro en El Sadar, estadio en el que enlaza 14 años sin perder, y cinco días antes del determinante duelo de Champions ante el Manchester City, por lo que podría haber rotaciones ante un conjunto 'rojillo' irregular que quiere engancharse al tren de Europa con la fuerza de su gente.

Los pupilos de Carlo Ancelotti rompieron un fuerte muro como club este pasado martes, ganando por primera vez en el Etihad Stadium en su séptima visita al feudo del Manchester City. Un triunfo 'in extremis' (2-3), con un tanto de Jude Bellingham en el descuento, que fue un balón de oxígeno necesario a nivel anímico, por lo que supone conquistar esa plaza y tras el empate (1-1) en el derbi frente al Atlético de Madrid que supuso un frenazo en su carrera por mantener el liderato.

En ese último compromiso liguero, los blancos completaron una mala primera parte en la que se vieron por detrás por un penalti, pero tras el descanso, el equipo mejoro y recuperó el colmillo. No hubo remontada, pero les sirvió para encarar el partido en Mánchester con la actitud y el compromiso defensivo que exige ese tipo de duelos, aunque también ayudó los errores groseros de un City venido a menos.

Los 'cuatro fantásticos' -Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham y Rodrygo Goes- se esmeraron en defensa y corrieron también sin balón, para alegría de Ancelotti y el resto del equipo, que completó en el Etihad uno de sus mejores partidos. Donde y cuando más lo necesitaban. Y antes de rematar la faena en el Bernabéu para estar en octavos de Champions, no pueden bajar el pistón su difícil visita a El Sadar este sábado.

Los encuentros en Pamplona, por la competitividad que siempre imprime el equipo 'rojillo' y la presión de una de las gradas más intensas de LaLiga. Sin embargo, el Real Madrid ha logrado grandes resultados desde su única derrota en enero de 2011. Desde entonces, nueve visitas en Liga y otra en Copa del Rey, con siete triunfos y tres empates, una superioridad poco habitual en este feudo, donde ya ha perdido el FC Barcelona por un contundente 4-2.

Los de Vicente Moreno están inmersos en la irregularidad en el mes de febrero, con solo una victoria en los últimos 11 partidos domésticos. De hecho, desde la derrota de Osasuna en la primera vuelta por 4-0 el pasado mes de noviembre, solo ha ganado en una ocasión, sumando 10 puntos de 33 posibles en esta mala racha. Aún así, son novenos en LaLiga con 31 puntos, a solo cuatro de puestos europeos, por lo que sumar su segunda victoria consecutiva en casa les permitiría engancharse al tren europeo.

El Real Madrid viaja a Pamplona, de nuevo, con una defensa de emergencia, que funcionó de sobresaliente en Mánchester. Fede Valverde volverá a ser lateral derecho, con Aurélien Tchouameni y un Raúl Asencio ya asentado en la élite como centrales, mientras Fran García, suplente ante el City, apunta a titular. Ni Lucas Vázquez, ni Antonio Rüdiger, ni David Alaba estarán disponibles, aunque volverán en Champions.

Sí estará un Vinícius Júnior que convirtió un doblete en la última visita a El Sadar (2-4), acompañando en el ataque a Kylian Mbappé, uno de los cambios en el Etihad, y a Brahim Díaz, que podría dar descanso a un Rodrygo Goes, que ha sido titular en 10 de los últimos 11 partidos. No rotaría Jude Bellingham, en un centro del campo con Luka Modric, para relevar a Dani Ceballos, y Eduardo Camavinga.

En Osasuna, no habría que descartar un cambio de dibujo para protegerse aún más de las embestidas madridistas, con Abel Bretones como doble lateral o Iker Muñoz reforzando el doble pivote, aunque eso les haría perder identidad. Por ello, solo con la baja por sanción del central Enzo Boyomo, no habría cambios en su once de gala, con Lucas Torró como líder del centro del campo y el siempre amenazante Ante Budimir -autor de 12 goles en Liga- como referencia ofensiva, junto a un Bryan Zaragoza que puede ser peligroso por la banda defendida por Valverde.

Posibles Alineaciones:

CA OSASUNA: Herrera; Areso, Catena, Herrando, Juan Cruz; Moncayola, Torró, Aimar Oroz; Rubén García, Budimir y Bryan Zaragoza.

REAL MADRID: Courtois; Valverde; Asencio, Tchouameni, Fran García; Modric, Camavinga, Bellingham; Brahim, Mbappé y Vinícius.

ATLÉTICO - CELTA (18:30 HORAS)

El Atlético de Madrid recibe este sábado (18.30 horas) al RC Celta de Vigo en la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2024/25, un duelo que los rojiblancos quieren aprovechar para seguir presionando al Real Madrid en la lucha por el liderato, mientras que los celestes llegan tras romper una racha de cuatro partidos sin ganar.

Tras afrontar la semana sin competición y liberado de partidos al haber realizado los deberes en la fase liga de la Liga de Campeones, la plantilla ha podido gozar de unos días de descanso antes de encarar el grueso de la temporada. Los rojiblancos tienen ante sí un próximo mes con partidos cargado de partidos donde se jugarán los objetivos de la temporada; el primero, ante el Celta en el Riyadh Air Metropolitano.

El equipo colchonero vuelve al Metropolitano después del empate cosechado en el Estadio Santiago Bernabéu (1-1) el pasado fin de semana que le mantiene a un punto de la cabeza de la Liga. Una distancia que a la hora que eche a rodar el partido en el feudo rojiblanco puede verse aumentada hasta los cuatro puntos si gana el conjunto merengue, que juega antes (16.15 horas) en El Sadar.

Por ello el equipo de Diego Pablo Simeone está obligado a cumplir y puntuar ante el equipo vigués si quiere seguir peleando por el título. Desde la derrota en Leganés, hace ya un mes, el conjunto madrileño ha ido creciendo y recuperando sensaciones, tras derrotar al Bayer Leverkusen (2-1) y Salzburgo (1-4) en la Champions League, empatar ante Villarreal (1-1) y Real Madrid (1-1) y la victoria ante el Mallorca (2-0) en LaLiga y goleada en la Copa del Rey frente al Getafe (5-0).

Unos resultados que quieren mantener los locales en su campo donde se muestran como uno de los mejores equipos del campeonato y son el único equipo que no ha perdido delante de su afición (9V y 3E). El 'Cholo' Simeone tiene claro que las opciones de luchar por el título pasan por seguir mostrando ese poderío en casa sin ceder ningún punto.

El entrenador rojiblanco tiene disponible a toda la plantilla con la vuelta de Robin Le Normand, que no jugó el derbi por la acumulación de tarjetas. A pesar de la gestión de cargas que realizó el técnico a lo largo de la semana, todo apunta a que saldrá con su once titular. Probablemente esté en el lateral derecho donde Nahuel Molina podría ser de la partida en detrimento de Marcos Llorente que se perdió la sesión del jueves por problemas personales.

Por su parte, el Celta llega eufórico tras remontar en la última jornada al Betis, en un duelo que tenía prácticamente perdido tras marcharse al descanso dos goles abajo. Una muestra de su poderío ofensivo en su estadio con 21 tantos, un registro que a domicilio baja considerablemente que solo han conseguido ver puerta en 13 ocasiones.

Precisamente, los celestes lejos del ABANCA Balaídos no muestran su mejor versión con tan solo una victoria en todo lo que va de competición doméstica. Un triunfo que llegó el pasado mes de octubre ante la UD Las Palmas por la mínima, desde entonces solo dos puntos cuentan en su haber. Algo que tratarán de remendar en su visita a Madrid, donde no ganan desde el curso 2015/16 en el Vicente Calderón, en la vuelta de cuartos de final en la Copa del Rey.

En la primera vuelta de esta Liga, los vigueses ya mostraron garra en el estadio contra los colchoneros, que se llevarom los tres puntos sobre la bocina gracias al gol de Julián Álvarez a pase de Antoine Griezmann. Un encuentro que el conjunto vigués mereció más delante de su afición y que dominó desde el inicio, pero se encontraron con un gran Jan Oblak que paró todo.

Para esta visita, el técnico celeste Claudio Giráldez no podrá contar con Hugo Álvarez, que se perderá las tres próximas semanas de competición por un esguince de rodilla, una baja que se suman a la baja de Franco Cervi, con una rotura en el bíceps femoral.

A quienes sí podrá alinear son a Carl Starfelt y a Ilaix Moriba, que están de vuelta. Óscar Mingueza y Sergio Carreira ocuparían los laterales. La duda estará en la parte ofensiva donde Alfon González, Williot Swedberg, Javi Durán, Losada, Iago Aspas e Borja Iglesias se disputan las tres plazas atacantes.

Posibles Alineaciones:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Javi Galán; G. Simeone, Barrios, De Paul, Samu Lino; Griezmann y Julián Álvarez.

CELTA: Guaita; Carreira, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza; Aspas, Moriba, Beltrán, Swedberg; y Pablo Durán.

VILLARREAL - VALENCIA (21:00 HORAS)

En el Estadio de La Cerámica se darán cita (21.00 horas) dos equipos con aspiraciones muy diferentes como el Villarreal, quinto clasificado, y el Valencia, antepenúltimo clasificado y que después de mucho tiempo podría salir de la zona de descenso de la clasificación en un partido especial para el técnico local.

Y es que Marcelino García Toral dejó huella entre la afición 'che' tras clasificarle en la temporada 2018-2019 para la Liga de Campeones y conquistar la Copa del Rey ante el FC Barcelona, pero aparcará cualquier sentimentalismo para cortar su intento de coger aire y seguir avivando su deseo de permanencia.

Lejos de esa urgencia, está el 'Submarino Amarillo', de nuevo en buena línea, y dispuesto a mantener su persecución sobre el Athletic Club y defender una quinta plaza actualmente muy valiosa. El equipo castellonense lleva diez de los últimos doce puntos tras ganar el pasado sábado en su visita a la UD Las Palmas y parece estar en un momento óptimo para el tramo clave de la temporada.

Ahora, el Villarreal intentará hacerse fuerte en La Cerámica donde buscará su tercera victoria consecutiva como local y donde últimamente se ha mostrado muy contundente (5-1 al Real Valladolid y 4-0 al RCD Mallorca) para ponerse a un punto del Athletic Club y aventajar en ocho al sexto, el Rayo Vallecano. Marcelino no podrá contar ni con Gerard Moreno ni con Kiko Femenía y tendrá la duda de Juan Foyth.

Enfrente, un Valencia que tiene objetivos diametralmente opuestos y que necesita confirmar a domicilio la mejoría que está experimentando cuando juega en Mestalla desde la llegada al banquillo de Carlos Corberán.

El equipo valencianista ha aumentado sus opciones de permanencia gracias a sus tres últimos triunfos en casa ante la Real Sociedad, el Celta y el Leganés, pero como visitante todavía no sabe lo que es ganar y sólo ha sumado cuatro de 33 puntos, además con flojera ofensiva (6 goles) y defensiva (23).

Para aspirar a dormir fuera del descenso, el conjunto 'che' necesitará acabar con esa mala racha debe acabar con otra en el Estadio de La Cerámica donde ha caído en sus últimas cinco visitas y donde solo ha ganado en cuatro ocasiones en 24 visitas. Carlos Corberán deberá buscar un sustituto para el sancionado Enzo Barrenechea, con muchas opciones para Pepelu, y recupera a Dimitri Foulquier para el lateral derecho.