Sigue en directo Tiempo de Juego este sábado desde las 13:00h con la jornada 20 de Primera División

GIRONA - SEVILLA (14:00 HORAS)

El Girona y el Sevilla, dos equipos que ya no tenían compromisos en el torneo del KO, se enfrentan este sábado con objetivos muy diferentes. El conjunto gironí marcha octavo en la tabla con 28 puntos, a solo 2 de los puestos europeos, en los que se podría colocar si vencen a los sevillistas, a la espera de los resultados de sus rivales cercanos.

Los de Míchel Sánchez disfrutan ahora de una positiva velocidad de crucero gracias a sus dos últimas victorias consecutivas, ante el Real Valladolid (3-0) y el Deportivo Alavés (0-1), gracias a su versión más consistente y sólida, algo que eché en falta en el inicio de la temporada. Y es que es la primera vez, desde septiembre, que el equipo catalán deja la portería a cero de manera consecutiva.

Además, contará con el apoyo de un Montilivi en el que han rendido de manera notable este curso, solo perdiendo ante rivales que están por encima en la clasificación -Real Madrid, FC Barcelona y Real Sociedad- o en Champions. Para recibir al Sevilla, Míchel no podrá contar con el sancionado Yangel Herrera ni el lesionado Bojan Miovski, mientras que Miguel Gutiérrez tiene muy complicado participar y será duda hasta el final.

El conjunto sevillista necesita reencontrarse con el triunfo y la regularidad conquistando Montilivi, algo que no logra desde 2017. Los de Nervión solo han ganado un partido de los últimos cinco de Liga, y viene del doloroso adiós en Copa por 4-1 ante el Almería de LaLiga Hypermotion, aunque en la última jornada doméstica rescató un punto en el último minuto ante el Valencia (1-1).

El Sevilla debe enderezar el rumbo, con 23 puntos, 7 por encima del descenso, para no empezar a sufrir en esta segunda vuelta y asentarse en la zona tranquila de la tabla. Para este importante duelo, García Pimienta presenta la baja Tanguy Nianzou por lesión, pero recupera a Chidera Ejuke y podría estrenarse el nuevo fichaje Ruben Vargas. Mientras, Kike Salas está disponible tras estar en el foco por supuestos amaños para que su entorno ganara dinero con apuestas que le implicaban en el césped.

LEGANÉS - ATLÉTICO (16:15 HORAS)

El líder inicia la defensa del campeonato de invierno en Butarque. El Atlético de Madrid, que se colocó en lo más alto de la tabla clasificatoria tras su victoria a Osasuna en la pasada jornada por primera vez en la temporada, tiene la posibilidad de seguir ampliando la racha de triunfos consecutivos.

Hasta el momento, 15 son los rivales a los que han doblegado los de Simeone, ocho de ellos en Liga. 24 de 24 puntos posibles que han permitido dar la vuelta a una situación liguera en la que han remontado 10 puntos de ventaja con el liderato. Ahora, ante el Leganés, un rival ante el que no ha perdido en sus últimos diez partidos --seis victorias y cuatro empates-- busca su particular decimosexta.

Para conseguir el objetivo, el equipo colchonera debe seguir mostrando su mejor cara a nivel defensivo ante uno de los conjuntos a los que más le cuesta marcar de LaLiga EA Sports. Y es que, el Atlético es el equipo menos goleado de las cinco grandes ligas (12) y encadena tres partidos consecutivos en todas las competiciones manteniendo la portería a cero. Eso sí, Simeone no podrá contar con Giménez, aunque sí recupera a Lenglet.

En ataque, los rojiblancos no podrán contar con su máximo artillero en Liga, Alexander Sorloth, que ya anotó un doblete a los pepineros en el encuentro de ida y que venía de marcar otro en Copa ante el Elche. Sin embargo, en ese mismo encuentro, el noruego tuvo que ser sustituido por una lesión muscular. Así, la dupla Griezmann-Julián Álvarez, que entre ambos suman 13 tantos en Liga, apuntan a la titularidad.

Enfrente estará un Leganés al que su mala dinámica en las últimas jornadas --ha sumado cinco puntos de los últimos 18 en juego-- han llevado a los de Borja Jiménez a acercarse peligrosamente a los puestos de descenso, de los que los separan únicamente tres unidades. Así, necesitan sumar en Butarque para alejar a distancia de más de un partido los últimos tres puestos de la tabla, algo que no ha conseguido en sus últimos tres partido como local, en los que cayó derrotado.

Y para conseguirlo el conjunto del sur de Madrid necesita mejorar la solidez mostrada en defensa en los últimos partidos como local. Los de Borja Jiménez han encajado 11 goles en sus últimos tres partidos, un rendimiento muy pobre comparado con los otros seis partidos que han disputado ante su público, en los que tan solo encajaron cuatro tantos.

Además, para poner en aprietos a un Atlético de Madrid al que ya dificultaron en el encuentro de ida en el Metropolitano, deberán aprovechar el subidón copero para mejorar sus prestaciones ofensivas, ya que solo ha marcado cinco tantos en los últimos seis partidos ligueros. Así, Borja Jiménez podría optar por la dupla formada por Miguel de la Fuente, que viene de marcar en el triunfo copero, y Dani Raba.

En cuanto al apartado de bajas, el Leganés no podrá contar con Óscar Rodríguez, que cumplirá su cuarto y último partido de sanción ante el Atlético de Madrid, ni con el lesionado Eric Franquesa, mientras Seydouba Cisse será duda hasta última hora. La buena noticia para los pepineros es que Jorge Saenz, con molestias durante la semana, podrá ser de la partida.

POSIBLES ALINEACIONES:

Leganés: Dmitrovic; Rosier, Sergio Saenz, Tapia, Nastasic, Javi Hernández; Brasanac, Neyou, Cisse; Raba y Miguel de la Fuente.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Galán; G.Simeone, Barrios, De Paul, Gallagher; Griezmann y Julián Álvarez.

BETIS - ALAVÉS (18:30 HORAS)

A las 18.30 horas, el Benito Villamarín recibe a un Real Betis deprimido por los últimos resultados. Los verdiblancos sufrieron en sus carnes una contundente goleada (5-1) en Montjuïc para quedar eliminados de la Copa en octavos de final, dando una mala imagen y después de también perder en Liga ante el Real Valladolid (1-0) -entonces colista-, para frenar su remontada hacia Europa.

Los de Manuel Pellegrini están situados en la décima plaza con 25 puntos, y una victoria les acercaría a la obligación de estar en Europa, un objetivo para el que no ayuda haber ganado solo uno de sus últimos ocho partidos domésticos. Por ello, es una 'bola de partido' si no quieren descolgarse antes de lo previsto. Para ello, el Betis se ve las caras con un Alavés en apuros que no ha ganado a los verdiblancos ninguno de los últimos siete duelos directos.

Los 'babazorros' no ganan como visitantes desde finales de octubre, en su única victoria lejos de Mendizorroza, ante la Real. Además, los de Eduardo Coudet solo han ganado uno de los últimos 13 partidos en Liga, por lo que su situación es límite, ya que si no ganan, se arriesgan a caer a los puestos de descenso, ahora cuartos por la cola con 17 puntos, uno más que la zona roja.

Además, su gran lastre es su rendimiento fuera de casa, con ocho salidas sin ganar, mientras busca su primer triunfo en 2025. En el terreno deportivo, Coudet no podrá contar con los lesionados Carlos Martín y Joan Jordán, mientras que el Betis presenta muchas más bajas, sin Lo Celso, Ruibal, Bellerín, Carvalho y el Chimy Ávila.

GETAFE - BARCELONA (21:00 HORAS)

Tras un inicio muy positivo de año, el Barça se reencuentra con LaLiga casi un mes después de su último encuentro, que fue frente al Atlético de Madrid en el Estadi Olímpic Lluís Companys y que terminó con derrota (1-2), dejando a los de Flick a 3 puntos de los 'colchoneros', que con aquella victoria se situaban líderes y que, tras vencer a Osasuna el pasado domingo, han aumentado su ventaja a 6 puntos respecto al conjunto 'culer'.

Ahora, después de la inyección de confianza por haber logrado la Supercopa, el Barça visita el Coliseum, un estadio que se le atraganta en los últimos años, ya que no gana desde 2019 --tres empates y una derrota-- quedándose sin marcar en sus tres últimas visitas, demostrando las dificultades que le ofrece el conjunto 'azulón' en su estadio.

Un Getafe que llega a este encuentro en un muy buen estado de forma, tras haber vencido sus últimos tres compromisos, dos de ellos en la Copa del Rey, que le han permitido avanzar hasta los cuartos de final. Mientras que el pasado fin de semana logró un triunfo importantísimo en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas (1-2), que le permitió salir de los puestos de descenso y situarse con 19 puntos en la parte media-baja de la clasificación.

Estos dos equipos ya se enfrentaron el pasado 25 de septiembre, en un partido que vencieron los blaugrana (1-0) con un solitario gol de Robert Lewandowski en el minuto 19, pero en el que Borja Mayoral dispuso de una ocasión muy clara en el descuento que podría haber puesto las tablas en el marcador y arrebatarle dos puntos al conjunto blaugrana, que por aquel entonces, lideraba la competición doméstica.

De cara a este encuentro, Hansi Flick podría tener la buena noticia del regreso del central danés Andreas Christensen a una convocatoria tras casi cinco meses de lesión. Una reaparición muy necesaria para el técnico alemán, especialmente después de la baja de Iñigo Martínez, que estará cuatro semanas de baja. La ausencia del central vasco se suma a las ya conocidas de Marc-André Ter Stegen y Marc Bernal, que siguen con sus procesos de recuperación de sus respectivas lesiones de larga duración.

Por su parte, el Getafe contará con las bajas de Nyom y Yellu, que no podrán estar a disposición de José Bordalás, quien está a la espera de conocer la sanción a Álvaro Rodríguez --expulsado en el choque de Copa del Rey por darle un codazo a un rival-- y que podría no disputar este encuentro si el juez único de competición considera la acción una agresión, imponiéndole un mínimo de cuatro partidos de sanción que comenzaría a cumplir frente a los blaugrana.

Un partido muy importante para los objetivos de ambos conjuntos en el que será su primer encuentro de la segunda vuelta. Para el Getafe conseguir la victoria frente al conjunto 'culer' sería un resultado muy importante de cara a su lucha por la permanencia. Estando a tan solo tres puntos del descenso, el equipo dirigido por Bordalás necesita hacerse fuerte en casa y obtener el mayor número de puntos posibles que le permitan mantenerse en Primera División una temporada más.

Por su parte, el Barça no puede permitirse más pinchazos tras haber sumado solo 5 de los últimos 21 puntos en Liga, alejándose a seis puntos del líder, el Atlético Madrid, y a cinco del Real Madrid, que se encuentra en el segundo lugar.

Para los azulgranas, además, este choque llega antes de visitar al Benfica el próximo martes en 'Champions'. Sin embargo, no se espera que Flick haga rotaciones con el objetivo de volver a sumar los tres puntos en la competición doméstica y así no desengancharse de la cabeza. Sin duda, haber ganado la Supercopa al Real Madrid (2-5) y logrado el pase a cuartos de final de la Copa con otra 'manita' contra el Betis (5-1) es el escenario ideal para intentar llevar esa euforia a LaLiga EA Sports y terminar con la pésima racha de resultados.

POSIBLES ALINEACIONES:

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Pedri, Casadó; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Alderete, Domingos Duarte, Djené; Coba, Arambarri, Milla, Aleñà, Uche; y Borja Mayoral.