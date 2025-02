El hat-trick de González Fuertes en Butarque: Destroza una temporada inmaculada con dos penaltis polémicos de VAR y otro por mano

No está teniendo suerte el Alavés ni esta temporada ni en las últimas jornadas con los arbitrajes. El conjunto vitoriano marcha penúltimo en la tabla y es al que más penas máximas le han pitado en contra con un total de diez. Este sábado los vitorianos visitaban Butarque en el partido de la 24ª jornada ante el Leganés. Una final por el descenso que iba a dirigir sobre el césped González Fuertes con la ayuda desde el VAR de Sánchez Martínez.

El asturiano era el único árbitro de los 20 de la máxima categoría que aún no había pitado ningún penalti, no había expulsado a ningún futbolista y no había sido llamado desde el VAR para que revisara en el monitor ninguna jugada; y eso que había dirigido 12 encuentros esta temporada. Pues dicho y hecho.

Dos penaltis polémicos de VAR

El primer penalti se producía a los 7 minutos de partido. Una jugada a balón parado a favor del Leganés acababa con un salto entre Diarra y Nastasic en el que el zaguero babazorro golpeaba con el brazo al jugador del Leganés. Una jugada muy parecida a la que una semana antes le había costado la derrota al Alavés ante el Getafe, en otro salto entre Abqar y Alderete que también fue castigado como pena máxima. Después de una larguísima revisión González Fuertes señalaba el punto de castigo y Raba habría el marcador.

Tras el empate firmado por Kike García, de nuevo otra jugada polémica y de nuevo con final amargo para los vitorianos. Tras una jugada embarullada Diego García intentaba marcharse de Sivera y topaba muy levemente con el portero valenciano. Otro larguísima conversación con Sánchez Martínez, de nuevo visita al monitor, penalti y gol de Raba.

Dos jugadas, sin duda, muy polémicas de las que se han quejado amargamente los vitorianos. De hecho, Coudet ha visto la amarilla por protestar. Las revisiones han tardado tanto que en la primera mitad se han tenido que añadir hasta 10 minutos de tiempo extra.

el tercer penalti

En la segunda parte, siguió el festival de penaltis y esta vez el agraciado fue el Alavés. Un remate de cabeza de Aleña golpea en el brazo de Cissé que estaba saltando hacia atrás. González Fuertes no lo dudó y pitó otra pena máxima más. La tercera. No falló Joan Jordan que puso el 2-2 en el marcador. "Esta es la que menos me parece de las tres", afirmó al respecto Paco González, director de Tiempo de Juego.