Shock en la NBA tras el traspaso de Doncic: "Hay que ir haciendo las maletas"

Los jugadores de la NBA no entienden el traspaso de Doncic a los Lakers.

La NBA y el mundo del deporte en general en Estados Unidos reaccionó este sábado entre la incredulidad y la fascinación tras conocer el impactante y espectacular traspaso que llevará a Luka Doncic a Los Ángeles Lakers y a Anthony Davis a los Dallas Mavericks.

"¿Alguien le ha robado el móvil a Shams?", bromeó en la red social X Bam Adebayo, de los Miami Heat, en referencia a Shams Charania de la cadena ESPN, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA y que informó este sábado, pasada la medianoche al domingo en la costa Este de EE.UU, del traspaso Doncic-Davis.

El propio Charania, consciente de lo surrealista y difícil de comprender que podía parecer esta monumental operación entre Lakers y Mavericks, publicó un mensaje justo después de detallar el traspaso que empezaba así: "Sí, esto es real".

Adebayo no fue el único que tiró de ironía entre los jugadores ya que Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) y Alex Caruso (Oklahoma City Thunder) también se preguntaron si habían hackeado el móvil de Charania. "Guau, es real lol. Me voy a dormir", dijo entre risas CJ McCollum (New Orleans Pelicans) que añadió: “Hay que ir haciendo las maletas por si acaso. Si a Doncic le han traspasado, solo Dios lo sabe qué más pasará”.

Por su parte, Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) y Josh Hart (New York Knicks) coincidieron en su escueta pero elocuente reacción: "Eh?". También más allá de la NBA llegaron los temblores de este terremoto de la NBA. Por ejemplo, Patrick Mahomes, el estelar 'quarterback' de los Kansas City Chiefs de la NFL, acudió asimismo a X para comentar lo sucedido: "Espera, qué? Estoy enfermo ahora mismo".

"GUAUUUUU, DE NINGUNA J* MANERA", dijo Joel Embiid (Philadelphia 76ers) mientras que Jalen Brunson (New York Knicks), que además fue compañero de Doncic en los Mavericks, se preguntó si hoy era el día de los Inocentes. "Qué cojones", resumió Tyler Herro (Miami Heat). Incluso el emblema de los Mavericks, el ala-pívot alemán Dirk Nowitzki, se pronunció con un emoticono...