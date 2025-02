Sergio Herrera aclara "el malentendido con el objeto" por "el que he alertado al árbitro" durante el Celta-Osasuna

Un gol de Iago Aspas de penalti, en una acción que genera él con un pase a Borja Iglesias en el primer balón que toca tras sustituir a Fer López, permite al Celta alimentar su sueño europeo tras derrotar por la mínima al Osasuna en Balaídos, donde los rojillos alargaron su preocupante racha a domicilio.

Ambos equipos se respetaron demasiado. Osasuna solo amenazó a Vicente Guaita con un disparo de Bryan Zaragoza nada más arrancar el partido y en un par de acciones de estrategia. Los de Vicente Moreno acusaron en exceso las bajas de Aimar Oroz y Areso.

EFE Celta-Osasuna

En un momento de la segunda parte, el guardameta de Osasuna, Sergio Herrera, reclamó la presencia del colegiado Sánchez Martínez por una situación que le ocurrió en su portería.

Al término del choque, y a través de las redes sociales, Herrera aclaró todo lo sucedido: "Quiero aclarar el malentendido con el objeto del que he alertado al árbitro en el partido de hoy"

"Se trataba de un hierro del anclaje de la portería que se ha soltado y suponía un riesgo. He avisado al árbitro para que revisase esta circunstancia", confesó.

A través de esa publicación, el portero rojillo quiso dejar claro que no tuvo ningún problema con la afición viguesa: "En ningún momento he reclamado al colegiado lanzamiento alguno por parte de la afición del Celta, a la que me he dirigido para aclarar la situación. Nada que reprochar a la afición del Celta, que se ha dedicado a animar a su equipo".

Dado el resultado, Herrera se despidió pidiendo disculpas a su afición por la derrota: "A nuestra afición decirle que estamos muy dolidos por la derrota de hoy y que vamos a trabajar para intentar brindarle la victoria que merece en el próximo partido".

