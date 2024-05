Sergio García e Iván Ortolá firman la pole en Montmeló

El piloto español Sergio García Dols (Boscoscuro) ha conquistado la pole para la carrera de Moto2 en el Gran Premio de Catalunya, sexta prueba del Mundial de motociclismo, mientras que Iván Ortolá (KTM) ha hecho lo propio en la clasificación de Moto3, en la que Dani Holgado (GasGas) se ha caído y tendrá que remontar desde la novena posición para defender el liderato.

El de Burriana, ganador en Le Mans y líder de la general de Moto2, mandó durante casi toda la Q2 de la cilindrada intermedia en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde este sábado ha batido dos veces batido el récord de la pista, y con un tiempo de 1:41.894 se garantizó la primera pole en la categoría.

En primera fila le acompañarán el murciano Fermín Aldeguer (Boscoscuro) y el italiano Celestino Vietti (Kalex), mientras que Arón Canet (Kalex), que pasó por la Q1, Albert Arenas (Kalex) y Manu González (Kalex), cuarto, quinto y sexto respectivamente, integrarán la segunda línea de parrilla.

A perfect first ever #Moto2 pole position for @garciadols11 ?? @Aldeguer54 and Celestino Vietti will join the standings leader on the front row tomorrow! ?? #CatalanGP ?? pic.twitter.com/ATsPnLmdjm

Por su parte, Daniel Muñoz (Kalex) iniciará la cita séptimo, justo por delante de Alonso López (Boscoscuro), mientras que Izan Guevara (Kalex) arrancará decimotercero. Entre los que se quedaron en la Q1, Marcos Ramírez (Kalex) comenzará la cita decimonoveno, Jorge Navarro (Forward) vigésimo primero, Jeremy Alcoba (Kalex) vigésimo segundo, Jaume Masià (Kalex) vigésimo octavo, Alex Escrig (Forward) trigésimo primero y Xavi Artigas (Forward) trigésimo segundo.

En la categoría pequeña, Iván Ortolá (KTM) logró en Montmeló la primera pole de su carrera al batir al neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) en su última vuelta lanzada, mientras que el líder del Mundial, Dani Holgado (GasGas) partirá noveno. Un crono de 1:46.749 ya con el tiempo a cero bastó al piloto valenciano para superar por 19 milésimas al holandés, que había mandado durante gran parte de la Q2, mientras que José Antonio Rueda (KTM) se garantizó salir tercero y completará la primera fila de parrilla.

Maiden #Moto3 pole for @IvanOrtola48! ??



The Spaniard edges out @CollinVeijer95 by a whisker, as Alonso and @daniholgado96 are respectively down in 6th and 9th ??#CatalanGP ?? pic.twitter.com/ItJR2C8TIM