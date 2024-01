Sergi Roberto: "El año pasado fuimos superiores y fue uno de nuestros mejores partidos"

El capitán del Barcelona, Sergi Roberto, afirmó este sábado, en la previa de la final de la Supercopa de España, que "la mejor manera" de defender ante el Real Madrid es "tener el control y la pelota".



Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Al-Nassr, Sergi Roberto dio, antes del entrenamiento de este sábado, claves para reeditar el título este domingo.



"Tenemos que controlar sus llegadas, porque son muy buenos llegando al área, ponernos por delante en el marcador para estar más tranquilos en el juego y recordar que, hasta el último minuto, contra el Real Madrid no puedes dar el partido por acabado", argumentó.

?????????? ??????????????: "Somos superiores cuando tenemos el balón" pic.twitter.com/rSImCuocXa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2024

Muchas de estas cosas el Barcelona las hizo en la final de 2023, que ganó al equipo blanco por 1-3. "Es verdad que el año pasado estuvimos muy bien y fuimos superiores, no solo en el resultado, sino también en el juego. Fue uno de los mejores partidos de la temporada", destacó el capitán azulgrana.



Y también en el último Clásico de Liga disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys, un encuentro que el Barça dominó con claridad, pese a la derrota (1-2), durante la primera hora de juego. "Si en Liga dominamos durante muchos minutos fue porque, durante ese tiempo, tuvimos el control y el balón", recordó.



Como Nacho en el Real Madrid, el centrocampista catalán podría levantar este domingo su primer título como capitán, el vigésimo segundo con el Barça.



"Como primer capitán, me haría una ilusión levantar ese titulo. Ojalá ganemos jugando bien, pero lo de mañana es una final y la queremos ganar como sea", afirmó Sergi Roberto, quien también como Nacho, acaba contrato al final de esta temporada y aseguró que, si de él depende, "no habrá ningún problema para renovar".



Por otra parte, el de Reus restó importancia al supuesto favoritismo del Real Madrid, por el momento de forman en el que llegan a la cita ambos equipos.



"Siempre digo que en los Clásicos se iguala todo. La motivación y la rivalidad de los dos equipos es máxima y mañana partiremos de la misma situación. Un Barça-Madrid es siempre una final, y mañana además es una final de verdad", subrayó.