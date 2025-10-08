COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

Informa Quique Iglesias

Sellada la venta del Espanyol al dueño del Burnley

Rastar Group ingresará 65 millones de euros ahora y otros 65 dentro de dos años y Alan Pace se convertirá en el dueño y nuevo presidente del Espanyol.

Mao Ye, Alan Pace y Brad Spiby salían esta mañana de las oficinas del bufete de abogados RCD

@qiglesias

Mao Ye, Alan Pace y Brad Spiby salían esta mañana de las oficinas del bufete de abogados RCD

Alex Salguero

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Este miércoles se ha sellado en el bufete Rousaud Costas Duran de Barcelona la venta del Espanyol por parte de Rastar Group a VSL. Alan Pace, propietario del Burnley, será el nuevo presidente y dueño del Espanyol, una noticia que se hará oficial en las próximas horas. Su presentación ante los medios será el próximo martes 14 de octubre.

Todos los documentos de la venta se han firmado ese miércoles, por parte de los abogados y con la presencia de un notario. El dinero se ha transferido a un banco chino y VSL está a la espera de que este llegue a manos de Rastar Group. La operación se ha cerrado en 65 millones de euros a abonar ahora y otros 65 kilos que se pagarán dentro de 2 años.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking