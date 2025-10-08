Sellada la venta del Espanyol al dueño del Burnley

Este miércoles se ha sellado en el bufete Rousaud Costas Duran de Barcelona la venta del Espanyol por parte de Rastar Group a VSL. Alan Pace, propietario del Burnley, será el nuevo presidente y dueño del Espanyol, una noticia que se hará oficial en las próximas horas. Su presentación ante los medios será el próximo martes 14 de octubre.

Todos los documentos de la venta se han firmado ese miércoles, por parte de los abogados y con la presencia de un notario. El dinero se ha transferido a un banco chino y VSL está a la espera de que este llegue a manos de Rastar Group. La operación se ha cerrado en 65 millones de euros a abonar ahora y otros 65 kilos que se pagarán dentro de 2 años.