Scamacca se rompe el ligamento cruzado y no jugará ante el Real Madrid en la Supercopa de Europa

El internacional italiano y delantero del Atalanta Gianluca Scamacca sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, con un tiempo de recuperación entre cuatro a seis meses, por lo que no podrá jugar la final de la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, el próximo 14 de agosto.

El jugador se lesionó este domingo durante partido amistoso contra el Parma este domingo. Al inicio de la segunda parte, Scamacca en un intentó de controlar el balón y preparar el tiro, sufrió una torsión en la rodilla izquierda y se desplomó al suelo.

