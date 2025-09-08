Scaloni: "La España de Luis de la Fuente está haciendo un trabajo excepcional; es una de las mejores selecciones"

Lionel Scaloni, seleccionador argentino, dijo este lunes que no habló sobre el próximo Mundial con Lionel Messi, que ha puesto en duda su participación el torneo, y afirmó que tiene una base consolidada de la lista para la cita de Norteamérica del año próximo.

"No hablé con Messi sobre el próximo Mundial. Lo que decida está bien”, sentenció este lunes en conferencia de prensa el técnico albiceleste.

"El porcentaje de la lista hoy no lo tengo claro, todavía estamos lejos. Pueden pasar muchas cosas, pero tenemos una base, no saldrá mucho de ahí. Cuando nos digan cuántos jugadores irán al Mundial, tomaremos decisiones. Tenemos una base para el Mundial, ya todos lo saben. No saldrá mucho de ahí”, insistió.

EFE Messi celebra uno de sus dos goles contra Venezuela.

sobre ecuador

Sobre la selección de Ecuador, rival de Argentina este martes en el cierre de las eliminatorias mundialistas sudamericanas, enfatizó: “Jugamos contra una selección que hace tiempo hace las cosas bien. Es una buena prueba para nosotros. Seguramente hagamos algún cambio más, aparte de los obligados por Leo (Messi) y el Cuti (Romero)".

"Creo que los que han jugado menos merecen jugar, esa es la idea. Lautaro Martínez tendrá posibilidades de jugar mañana y veremos en qué sistema, y Alexis Mac Allister está a disposición”, añadió.

“Ecuador es de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas difíciles no solo a nosotros sino a cualquier selección. Ha tenido un juego muy claro desde hace tiempo; primero con Gustavo (Alfaro), luego con Félix Sánchez Bas y ahora con Sebastián (Beccacece)”, destacó.

EFE Franco Mastantuono es el jugador más joven en debutar en partido oficial con Argentina.

Sobre la comparación entre la actuación de la selección argentina en las eliminatorias previas el Mundial de 2022 y las actuales, señaló: "Hicimos grandes partidos con la selección que ganó el Mundial y con esta también. Ahora han salido jugadores jóvenes que nos dan más verticalidad, algunos que juegan bien con la pelota. La idea del juego no es diferente, la identidad es la misma".

"Creo que hemos trabajado con las ideas que teníamos desde el primer día, que eran sentido de pertenencia, jugar sin obligación y respeto hacia el compañero y el resto. Esas fueron las cosas que nos planteamos en el momento de venir”, agregó.

el mundial

Al ser consultado por su futuro tras el próximo Mundial, el entrenador contestó: "Pienso en lo que viene ahora, nunca fui de pensar en más allá, no corresponde. Estamos enfocados en el partido de mañana, los amistosos y los que quedan por venir. Ahora estoy bien y veremos que pasa”.

Scaloni también se refirió a Nicolás Otamendi, que el jueves disputó su último partido como local de eliminatorias mundialistas: “Merece el reconocimiento, a nosotros nos ha dado una mano enorme. Para nosotros es un jugador importantísimo, será recordado por todo lo que hizo. Sí, será el capitán mañana ante Ecuador".

Por último, Scaloni se refirió a España, su rival en la Finalísima: “La España con Luis de la Fuente está haciendo un trabajo excepcional. Es una de las mejores selecciones y juega a un fútbol que al hincha le gusta. Hay otras que son muy buenas jugando de otra manera”.