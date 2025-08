Santi Cañizares señala la gran ventaja y la tremenda dificultad a la que se enfrenta el Barcelona de Flick esta temporada: "Le costará muchísimo"

Santi Cañizares lanzó una clara advertencia al FC Barcelona en El Tertulión de los Domingos, en Tiempo de Juego, de cara a la nueva temporada 2025/26. Para el exguardameta internacional, el principal desafío del equipo culé no será fichar bien, ni el nuevo sistema de Hansi Flick: será lograr que sus jugadores vuelvan a rendir al nivel de exigencia mostrado la pasada campaña.

"Repetir lo del año pasado no es que sea complicado, es que va a ser casi imposible", afirmó con seguridad Santi Cañizares en referencia al altísimo rendimiento del Barça bajo la dirección de Hansi Flick, con el que ahora defiende la condición de campeón de LaLiga.

Según analizó Cañizares, el Barça alcanzó un rendimiento total a nivel colectivo e individual, algo muy poco frecuente en el fútbol moderno: "El cuerpo no quiere volver a ese nivel de concentración. No le apetece trabajar igual, no le apetece estar tan al 100%, y eso pasa factura", sentenció.

FLICK Y EL BARCELONA: ¿cON RODAJE O CON CONFIANZA?

Cañizares sí concedió que el Barça parte con cierta ventaja respecto a otros equipos: la continuidad de varios jugadores clave y una buena preparación física les hará empezar más rodados que muchos rivales. Pero avisó: "Eso no garantiza nada. Está por ver si pueden volver a competir igual".

"Lo complicado no es hacerlo una vez, lo difícil es repetirlo", repitió, subrayando que mantener el nivel de autoexigencia y rendimiento durante una segunda temporada consecutiva es "el auténtico examen" para cualquier equipo.

X - BARCELONA Hansi Flick felicita a Dro tras su gol ante el Vissel Kobe

También puso el foco en los factores emocionales y físicos que influyen tras una temporada de tanto desgaste: "Cada temporada es distinta, y no se puede dar por hecho que los jugadores van a rendir igual. Hay que volver a encender esa chispa", añadió.

El exguardameta no señaló a ningún jugador en concreto, pero sí lanzó un mensaje al entorno culé: "No es una cuestión de fichajes. Es un tema de mentalidad colectiva. De saber que lo que hiciste el año pasado no sirve si no lo repites".

Lo que puede marcar la diferencia

En un año marcado por la llegada triunfante de Hansi Flick al banquillo, las expectativas en 'Can Barça' vuelven a ser altas. Y precisamante, para Cañizares, competir con la misma intensidad es algo que podría marcar la diferencia en una Liga cada vez más igualada.

EFE Hansi Flick, durante un entrenamiento

Y por eso, dejó una duda en el aire para la que solo Flick puede trabajar la respuesta: ¿serán capaces los futbolistas del Barça de volver a alcanzar ese mismo nivel individual que mostraron hace solo unos meses? "Eso es lo más complicado para cualquier entrenador. Conseguirlo una vez tiene muchísimo mérito. Repetirlo, mucho más", concluyó.