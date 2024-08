Un tanto de Vedat Muriqi frenó en seco al Real Madrid en Son Moix, tras el tanto en el primer acto del brasileño Rodrygo Goes, en un encuentro en el que debutó en LaLiga en Primera División Kylian Mbappé y que se cerró con dos claras ocasiones perdonadas por Antonio Sánchez para tumbar al vigente campeón.

Buen comienzo, mal final

El intento de defensa de corona del Real Madrid arrancó con un empate ante el Mallorca en Son Moix. Salvado por Thibaut Courtois en el inicio de partido, una gran definición en un golpeo de Rodrygo adelantó al Real Madrid a los 13 minutos. Escucha cómo se narró este tanto en Tiempo de Juego con la voz de Rubén Martín.

No concretó en goles los momentos de superioridad el equipo de Carlo Ancelotti, que acabó sufriendo su primera jornada en LaLiga sin triunfo en la sexta edición que dirige al equipo blanco. El tanto de Muriqi tras un córner, aprovechando un mal salto de Antonio Rüdiger, dio un punto al Mallorca que tuvo cerca el triunfo en los minutos finales en una doble ocasión para Antonio Sánchez.

Ancelotti, molesto

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó que su equipo pudo empezar LaLiga "mucho mejor" que en el 1-1 ante el Mallorca este domingo, aunque confío en tener una buena lección para "aprender" teniendo claro "el problema".

"El partido lo hemos empezado bien, nos hemos adelantado. Después, hemos tenido oportunidad para marcar el segundo. En la segunda parte nos ha faltado equilibrio, ha sido un partido donde se podía perder, porque no se tenía equilibrio atrás", dijo en rueda de prensa en Son Moix tras la primera jornada de Liga.

"Hemos conseguido contras, pero no ha sido un buen partido. Ha sido un partido claro, tenemos que defender mejor. Somos un equipo muy ofensivo pero el equilibrio es una parte fundamental", añadió.

"El año pasado estaba contento con algún empate, hoy no estoy contento, se podía hacer mucho mejor. No quiero excusas de nada. Teníamos que hacerlo mejor, con más actitud, se puede aprender mucho de este partido. Ha sido un partido claro de dónde podemos tener el problema", terminó.

Mismo once

Carlo Ancelotti repitió el mismo equipo titular que conquistó la Supercopa de Europa para el estreno en LaLiga, en Son Moix ante el Mallorca, con el estreno en el fútbol español del delantero francés Kylian Mbappé.

El técnico italiano descartó rotaciones y dio continuidad al mismo equipo que derrotó 2-0 al Atalanta italiano en Varsovia el pasado miércoles. Mbappé disputó así su primer encuentro en la Liga española.

Rodrygo Goes celebra junto a sus compañeros tras anotar el 0-1 en el partido ante el MallorcaEFE

El Real Madrid jugó ante el Mallorca con: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Fede Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

La repetición del equipo, y la tardanza en los equipos, son los dos principales motivos de críticas para Ancelotti tras el debut liguero. Anoche, durante el Tertulión de los domingos, el exportero internacional y actual comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE, Santi Cañizares, salió en defensa del técnico italiano.

"Al equipo fantástico del año pasado llega Mbappé y las espectactivas están por todo lo alto. Courtois, Carvajal, Vinicius, Rodrygo...todos los jugadores los ha mejorado Ancelotti. No vale decir, oye Ancelotti tienes un gran equipo y te traen a Mbappé hay que darle las gracias", comenzó Cañizares.

"Después de ver el partido he visto que se ha equivocado con el once. Durante el partido no es su estilo, y con ese estilo no le ha ido nada mal", concluyó el exportero del Real Madrid.

