Santi Cañizares se mete en la mente de Luis de la Fuente ante la lesión de Lamine Yamal: "Pero pensará..."

Una de las noticias de la 13ª jornada en Primera División fue la baja de última hora de Lamine Yamal para disputar el partido entre la Real Sociedad y el Barcelona.

El club azulgrana informó una hora antes del comienzo del partido de que el futbolista aún arrastraba molestias de una contusión que se produjo en el partido de Liga de Campeones frente al Estrella Roja.

Flick ya advirtió 24 horas antes de que Yamal se había entrenado en el gimnasio y seguiría siendo, por lo tanto, duda para jugar en Anoeta.

Sin embargo, el hecho de que se cayera de la lista apenas minutos antes da a entender que Lamine no está en condiciones de jugar al fútbol. El caso es que el futbolista estaba llamado por Luis de la Fuente para jugar los próximos dos partidos con la Selección Española, ante Dinamarca y Suiza, correspondientes a la Liga de Naciones.

La confirmación de la baja de Lamine se ha realizado en la mañana de este lunes. El joven jugador del Barça sufre una lesión de grado 1 de la sindesmosis del tobillo derecho y estará fuera de los terrenos de juego entre dos y tres semanas.

EFE Luis de la Fuente, seleccionador nacional, durante una reciente rueda de prensa

¿QUÉ PUEDE PENSAR LUIS DE LA FUENTE?

Si alguien pudo interpretar lo que podría pensar el seleccionador Luis de la Fuente antes de confirmarse la lesión de Lamine fue Santi Cañizares. El exfutbolista comentó en El Tertulión la dualidad a la que se enfrentaba el técnico de la Selección Española: ¿contar con él o dejarle descansar?

"Yo creo que Luis de la Fuente en este momento estará pensando: 'oye, es una contusión, es un golpe, no ha podido jugar, me lo creo, no hay ninguna duda, porque el chico ha estado en San Sebastián, no ha podido vestirse, y además, el Barça se ha notado que lo necesitaba'". Por ese motivo, Cañizares no cree que De la Fuente interprete que el Barcelona "se haya montado una película" para proteger a Lamine de una posible lesión o contratiempo más grave.

CORDONPRESS Lamine Yamal realiza ejercicios de calentamiento

Sin embargo, por otra parte, Cañizares está seguro de que una parte de la cabeza del seleccionador piensa: "Al final, tengo dos partidos. Bueno, quizás para el primero no está, pero el segundo, ¿por qué no?". Y es que España todavía tiene pendiente ganarse el primer puesto de su grupo.

Y es que España, "acabe o no primera de grupo, es un jugador importante para la selección", resaltó Cañizares.

otras dudas sobre la lesión de lamine yamal

En una situación tan comprometida como esta, en la que vuelven a enfrentarse los intereses de la Selección con los de uno de los clubes que siempre aporta futbolistas para España, es normal que puedan volver a surgir algunas situaciones incómodas, como las que se dejaron caer en El Tertulión.

¿Pueden entrar en contradicción los resultados de los médicos de la Federación con los de los médicos del Barcelona? ¿Hasta qué punto puede estar disponible un jugador con un parte médico que habla de 'golpe' en vez de 'lesión'? ¿Puede temblarle la mano a De la Fuente pensando en la posibilidad de hacerle jugar a Lamine Yamal con España y que se lesione de forma importante? Sin embargo, como se ha hecho público, ambos han coincidido en este aspecto y Lamine no ha viajado con la selección.

La postura del Barcelona es clara: Hansi Flick, en la previa del partido de LaLiga de este domingo, ya lanzó una petición clara y expresa: "Hay que proteger al jugador".

