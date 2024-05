Santi Cañizares elige su once ideal de la Liga tras los últimos partidos del año: "Prepárate"

Tiempo de Juego ha querido seleccionar a los mejores jugadores de la temporada y conformar el once ideal de 2023/2024. Paco González ha seleccionado a Santi Cañizares, exportero y tertuliano del programa, para seleccionar a los once que ocuparán un hueco en el once ideal de la Liga para el programa líder de la radio deportiva española: "Tienes la enorme responsabilidad de elegir en nombre de este programa el once ideal. Tienes libertad absoluta", anunció Paco.

Para hacer esta selección, Santi Cañizares ha querido elegir dos jugadores por cada posición y entre él y Paco González, seleccionar al jugador indicado para cada una de las posiciones: "Solo me arrogo a mí mismo la posibilidad de veto si haces alguna tontada", bromeó Paco. La formación elegida por Cañizares ha sido 4-4-2 y ha intentado ajustar al máximo las posiciones de cada jugador seleccionado en este sistema de juego.

Unai Simón y Mamardashvili, los mejores porteros

Para esta posición, en la que Cañizares es especialista por méritos propios, el tertuliano ha querido resaltas estos dos nombres por encima del resto. Unai Simón es el actual Zamora de la competición tras encajar 33 goles en 36 partidos. Su coeficiente es de 0,91 y supera a Ter Stegen y Remiro, perseguidores más cercanos del guardameta vasco: "Ha hecho la mejor temporada de su carrera", sentenció Cañizares.

Mamardashvili, con la camiseta del Valencia

A pesar de la gran temporada del portero del Athletic, el tertuliano de Tiempo de Juego ha querido dar el trofeo de mejor portero a Mamardashvili. El valencianista se ha convertido en uno de los mejores jugadores del Valencia esta temporada y ha sido esencial para que los de Baraja hayan quedado tan arriba en la tabla: "Ha sido el portero que más puntos ha ganado para un equipo esta temporada", aseguró el exguardameta.

Una defensa con tintes madridistas

Mosquera (Valencia), Rüdiger, Le Normand y Vivian han sido los cuatro centrales elegidos por Cañizares. Los cuatro jugadores han cuajado una gran temporada con sus equipos, pero Mosquera y Rüdiger han sido los seleccionados finalmente por Cañizares para ocupar el puesto de titulares. Mosquera se ha destapado como un central de futuro para el Valencia y la propia selección española, mientras que Rüdiger se ha conseguido hacer indiscutible en las alineaciones de Ancelotti y se ha convertido en uno de los defensas centrales en más forma del mundo.

Carvajal, Mosquera, Rüdiger y Miguel Gutiérrez

Carvajal, Couto, Miguel Gutiérrez y Mendy son los cuatro jugadores que Cañizares considera como los más determinantes de la competición. El lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal, y el excanterano madridista, Miguel Gutiérrez (Girona), son los dos jugadores que Tiempo de Juego ha elegido para ocupar las bandas del once ideal: "Miguel ha sido más protagonista de esta Liga que Mendy", afirmó Paco González.

Un centro del campo con demasiada calidad

"Voy a poner a dos jugadores que jueguen por el centro y otros dos jugadores que jueguen por las bandas, uno más defensivo y otro más ofensivo", inició Santi Cañizares. Aleix García, Pepelu, Bellingham y Kroos fueron los cuatro preseleccionados para ocupar los dos puestos en el centro. "Todos tienen argumentos para ocupar un puesto. Me he quedado con Kroos para que fije delante de la defensa y con Bellingham un poco por delante de él. Les premia seguramente estar en el equipo ganador". Paco quiso añadir otros jugadores que han hecho una buena temporada en primera como: Prados (Athletic), Kirian (Las Palmas) y Zubimendi (Real Sociedad).

Isco, Kroos, Bellingham y Vinicius

Y para las bandas: Isco, Baena, Vinicus y Lamine Yamal. Estos cuatro son los jugadores más determinantes para Cañizares por las bandas esta temporada. En este momento, Paco González alzó la voz y se preguntó: "¿Y no metes a Savinho?". Cañizares contestó y afirmó que hay que "hacer una mención especial" para el brasileño, pero priorizó la irrupción de Lamine y el gran estado físico de forma de Vinicius. Los dos elegidos finales fueron Isco por la derecha, jugador que "ha sorprendido" a Cañizares por volver a ser tan determinante y Vinicius por la banda izquierda.

Una delantera de altos vuelos



Para esta posición, Cañizares ha dado más nombres que en las anteriores posiciones y ha sido muy claro en que ha “priorizado” el gol por encima del resto de virtudes: "Lo primero que hay que preguntarse es cuántos goles ha aportado para el equipo. Si supera los quince goles, su equipo es muy probable que cumpla con los objetivos", sentenció. Borja Mayoral (Getafe), Budimir (Osasuna), Griezmann (Atlético), Sorltoh (Villarreal) y Dovbyk (Girona) han sido los cinco candidatos.

Sorloth y Dovbyk

Finalmente, los dos máximos goleadores de la Liga, Sorloth (23) y Dovbyk (24), han sido los jugadores seleccionados por Cañizares para ocupar los dos huecos en la delantera del once ideal de Tiempo de Juego.

