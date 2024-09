Santi Cañizares aplaude la decisión del árbitro tras el lanzamiento de objetos a Courtois: "En mi época"

Atlético de Madrid y Real Madrid disputan este domingo el derbi madrileño en el Metropolitano y lo hacen con el objetivo de acercarse al Barcelona, que este sábado perdió el primer partido en Liga contra Osasuna.

El encuentro, en los días previos, se fue caldeando sobre todo en las redes sociales, pero transcurrió con total normalidad y con la intensidad característica de una gran rivalidad. Aunque en la segunda parte, tras el gol de Militao, tuvo que suspenderse durante varios minutos.

LA PETICIÓN DE CEREZO EN LA PREVIA DEL PARTIDO

El presidente del Atlético de Madrid habló ante los medios de comunicación en las horas previas al derbi madrileño, que disputa este domingo el conjunto rojiblanco ante el Real Madrid, y aprovechó para realizar una petición para sus aficionados.

"No considero que en el Atlético haya nadie antirracista, ni racista, de ningún tipo. Es una afición ordenada, que como todas tiene sus grupos, que son los que mueven todo este tipo de temas", explicaba.

Y añadía: "Nosotros estamos siempre a favor de la tranquilidad, de que los partidos se jueguen bien y sin problemas. La gente va al fútbol con los niños, con sus familiares o con sus amigos y no a una guerra".

EFE Enrique Cerezo y Florentino Pérez en el palco del Metropolitano.

Enrique Cerezo, al ser preguntado por la iniciativa de las mascarillas, comentó: "Quien lo haya visto, quien lo haya oído y quien lo haya sentido, que lo demuestre, que diga qué ha pasado exactamente".

Para finalizar, el presidente rojiblanco dijo: "Pido a toda la afición que se comporte como se tiene que comportar y como se ha comportado siempre en el Metropolitano".

SIMEONE SORPRENDE Y ANCELOTTI APUESTA POR CUATRO CENTROCAMPISTAS

Diego Pablo Simeone sorprendió con su once titular para medirse al Real Madrid. Y es que el técnico argentino juntó sobre el terreno de juego y por primera vez a Griezmann, Sorloth y Julián Álvarez.

Además, el entrenador rojiblanco dejaba atrás la línea de cinco defensas y dejaba en el banquillo a Koke.

Cordon Press Julián Álvarez y Griezmann, durante el calentamiento del Atlético.

Carlo Ancelotti, por su parte, suplió la baja de Klylian Mbappé con la titularidad de Luka Modric en un esquema con cuatro centrocampistas en el que Jude Bellingham volvía a su rol de mediapunta de la temporada pasada.

El atacante francés se lesionó el pasado miércoles contra el Alavés y se ha perdido el derbi contra el Atlético de Madrid, equipo al que todavía no se ha enfrenado Kylian Mbappé en toda su carrera.

partido suspendido

Los primeros 45 minutos del partido estuvieron muy igualados, tanto que los dos equipos disfrutaron del mismo número de ocasiones de gol. Dos. Pero ninguna creó el suficiente peligro sobre la portería rival, por lo que ni Oblak ni Courtois tuvieron que hacer grandes paradas.

Y aunque la calma reinó sobre el terreno de juego, en la segunda parte el partido se tuvo que detener el encuentro después desde que el fondo sur, los aficionados del Atlético de Madrid, lanzaran varios mecheros y diferentes objetos dirigidos hacia Courtois.

EFE Thibaut Courtois

Santi Cañizares, durante la retransmisión de Tiempo de Juego, aplaudió la valiente decisión del árbitro y afirmó: "Esta historia me la conozco yo de toda la vida porque me han tirado de todo. Resulta que si el portero se queja viene el árbitro a decirle que no provoque a la gente. El portero es la víctima y esto pasa en muchos estadios".

A los pocos segundos, el colegiado mandó a los dos equipos hacia el túnel de vestuarios y el exportero aplaudió la decisión. "Me parece bien, me parece muy bien. Ya era hora de que esto pasara", comentaba.

Y añadía para finalizar: "Cuánto hubiera deseado yo esto en mi época...".

