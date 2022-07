Sandra Sánchez, en Tiempo de Juego: "La retirada nunca es fácil, hay que gestionar muchos sentimientos"

La karateca española Sandra Sánchez, campeona olímpica, mundial y europea y la mejor especialista en katas de todos los tiempos, dijo este viernes adiós a la competición por todo lo alto con un nuevo triunfo para su enorme palmarés, el oro en los Juegos Mundiales de Birmingham (Estados Unidos).

Sandra hablaba de su retirada en Tiempo de juego y declaraba que, "Una decisión así siempre te genera ese cosquilleo en el estomágo. Lo que tenía claro era que quería hacerlo con público, porque el año pasado lo pensé y por culpa de la pandemia no había público. Pero, este año había tres campeonatos: el Campeonato de España, el Europeo, el Mundial y ahora los Juegos Mundiales y conseguir hacerlo así, cerrar un ciclo, ganando un oro en el único campeonato que me faltaba por ganar, es muy bonito. Pero, obviamente que genera un montón de sentimientos, la retirada nunca es fácil, siempre hay que gestionar muchos sentimientos" apuntó.

Tras recibir la medalla el pasado jueves, la karateca reconocía que se emocionaba, "Se me saltaban las lágrimas, hacía pucheros, porque era una sensación de sentir de haber conseguido todo lo que me había propuesto. No sé, que la vida te sonrie, que todo ha salido tan bonito y tan perfecto que hasta te da miedo dar un paso y decir a ver si es un sueño".

Tener en mente su retirada tras los Juegos Mundiales no la han hecho estar desconcentrada en la competición. Sandra reconocía que al haber estado así ha facilitado que todos los sentimientos que tenía no salieran. La karateca declaró su pretensión al saltar al tatami, "Quería salir al tatami súper centrada y estar focalizada en cerrar el círculo con un oro, con sensación de salir al tatami al 100% , dejar a los arbitros la sensación de la Sandra al 100% y no de la Sandra que se retira porque está acabada o ya no tiene nada que hacer. Quería hacer el kata súper bien y estaba súper concentrada en que todo saliera perfecto".

Una trayectoria marcada por las dificultades

A pesar de ser la mejor karateca de todos lo tiempos y tener un palmarés repleto de medallas, la vida deportiva de Sandra Sánchez no ha sido un camino de rosas. Ella misma relata su experiencia hasta llegar a los más alto en el mundo del karate, "Fue un cúmulo de circustancias, porque fueron muchos años. Cuando llegó la primera oportunidad del equipo nacional, yo tenía 18-20 años, una edad "apropiada" para competir pero, mi madre un cáncer y yo no podía dejarla sola. En ese momento la gente que estaba en la Federación consideró que había desaprovechado una oportunidad. Pasaron muchos años que dejaron de llamarme, pese a que seguía ganando medallas en los Campeonatos de España". La deportista asegura que, "Después volví a la competición y a esa montaña rusa de oportunidades que no llegaban, hasta que encontré un huequillo y por ahí me metí y desde entonces no hay quien me saque de allí".

Un palmarés inolvidable

Una carrera repleta de triunfos es lo que deja Sancha Sánchez en el mundo del Karate. En tiempo de juego hemos recordado como fue el momento en el que se convirtió en Campeona Olímpica en Tokio 2020. "Yo me emociono sólo de escucharlo se me hace un nudo en el estómago. Fue un momento muy bonito, porque lo que pasa allí, lo vives todo tan intenso y tan rápido que no te das cuenta y no te da tiempo a disfrutarlo, entonces cuando vuelvo a escucharlo es como "Ala" y me emociono".

Sandra también ha tenido palabras para Javi, su primer entrenador y para Jesús su marido. "Javi me cogió de niña, yo era muy pequeña y él es una esponja, absorbes todo.Y Jesús es la continuidad de eso, es un genio y tiene un don que sólo tiene él con el karate y con los entrenamientos, aparte de la persona que es".

Un agradecimiento enorme es lo que ha dado Sandra a todos sus paisanos por su cariño y apoyo en todos los momentos de su carrera."Gracias en mayúsculas porque siempre están allí".