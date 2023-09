El comienzo de Paco González en Tiempo de Juego: "Estoy convencido de que Pepe está por aquí"

Tiempo de Juego no volverá a ser lo mismo sin Pepe Domingo Castaño. La Leyenda del periodismo deportivo español nos dejó este pasado domingo 17 de septiembre, de manera repentina, un golpe muy duro a toda la familia de Tiempo de Juego y de la Cadena COPE. Fueron Heri Frade y José Luis Corrochano los que llevaron a cabo 11 horas magistrales y totalmente profesionales de homenaje a una pieza muy querida por todos, a un icono, a un mito que echaremos todos de menos, mientras el resto pudieron decir su último adiós a Pepe Domingo en un día lluvioso, como él predijo en su libro, 'Hasta que se me acaben las palabras'.

Un adiós que también innumerables personas pronunciaron en redes sociales, y ante lo cual, el equipo de Tiempo de Juego se sintió eternamente agradecido. Desde clubes como el Real Madrid, 'su' Depor o el Cádiz hasta personalidades del deporte y políticos como Rafa Nadal, Isabel Díaz Ayuso o Fernando Alonso. De hecho, varios de ellos hablaron en la Cadena COPE para mandar un último mensaje a Pepe.

El día que jamás queríamos que llegase ha llegado. Esta madrugada ha fallecido Pepe Domingo Castaño a los 80 años. No sabemos qué decir porque Pepe para nosotros lo era todo.



La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Esta familia ya nunca volverá a latir igual sin ti… pic.twitter.com/EVuaRSvYYP — Tiempo de Juego (@tjcope) September 17, 2023

Este martes, Paco González regresó tras dos días muy difíciles para toda la familia de Tiempo de Juego, y empezó, como ha hecho siempre, saludando a su compañero, a su amigo. "Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego", comenzó el director del programa, antes del inicio de la primera jornada de la Liga de Campeones.

En su discurso, quiso destacar cómo Pepe Domingo atraía a muchas buenas personas, y un elogio a todo el equipo de Tiempo de Juego, asegurando que Pepe no se ha ido del todo, porque siempre quedará su 'Hola, hola' que, ahora, se hace incluso más especial. Escucha el discurso completo de Paco González con el que se despidió de Pepe Domingo Castaño

El discurso completo de Paco González para Pepe Domingo Castaño

Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones. Arranca el camino a Wembley con cinco equipos españoles (...) Bienvenidos, también, al primer programa sin Pepe. Bueno, sin Pepe. Ustedes ya han visto que he dicho, buenas tardes, Pepe, porque lo voy a seguir haciendo toda la vida. Después de 31 años, primero saludo a Pepe, y a los oyentes, que son nuestra familia. Esto es y será así siempre, porque este es y será siempre el programa de Pepe Domingo. Igual piensan que estoy un poco tarado, pero estoy convencido que Pepe está por aquí.

Y me va a ayudar a que no me tiemble la voz y a no llorar. Sé que me va a ayudar, porque me ayudó desde el primer día que me senté a su lado, y así fue hasta el último. Así que cuento con eso. Y, además, cuento con otra cosa: con la serenidad de su familia. Su mujer está serena, sus hijos, Óscar y Hugo, también. Y, como nosotros, están súper agradecidos. Ha sido una pasada. Ha sido conmovedor todas y cada una de las muestras de afecto. Todas. Da igual si fuese famoso o un oyente. Pepe era de todos, así que solo su familia puede acaparar el dolor. No somos la novia en la boda. Ha sido una maravilla lo que hemos visto en todos los periódicos. Les pido disculpas porque no quería aparecer en todo esto.

Hay una cadena invisible de buenas personas, y en esa cadena Pepe era un eslabón gigantesco. Todas las buenas personas que le han rodeado a Pepe en su vida, sus compañeros, sus amigos, su familia... Es increíble la atracción que tenía para unir a las buenas personas. No sé dónde empieza y acaba esa cadena.

Sé que pasa por Bruselas, sé que pasa por Cádiz, sé que pasa por la casa de todos y cada uno de los oyentes, los que han llorado y ahora nos están apoyando.

El elogio más bonito que voy a recibir nunca me lo dijo ayer Sergio Sauca: "Cada vez que te escuchemos a ti también le estaremos escuchando a él'. Tengo cero dudas de un equipo que tiene cabeza, corazón y pulmón, que es lo que hay que tener para todo lo que se tiene que hacer en la vida: talento, voluntad y fuerza, y este es un equipo muy fuerte.

Con todo el orgullo de esta cadena de buenas personas, con Pepe al frente, vamos a empezar el programa con el 'hola, hola', por supuesto. Quizá en una semana lo empezamos con la voz de Pepe, habrá que hablarlo con la familia.