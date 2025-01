Sale a la luz un vídeo de Guardiola recriminando a unos jóvenes aficionados: "Id al colegio"

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha sido noticia durante las últimas horas por un vídeo que se ha hecho viral en donde se le ve recriminando a unos jóvenes aficionados por estar siempre pidiendo autógrafos en vez de estar formándose en la escuela.

"No vengáis más. Os lo digo de nuevo. Conozco vuestras caras. Id al colegio, preparaos chicos. Tenéis una edad. Sois jóvenes. No estéis aquí. No malgastéis vuestro tiempo. ¿Queréis vivir haciendo esto? Honestamente, ¿queréis pasar el resto de vuestra vida haciendo esto?", se le escucha decir al entrenador catalán.

"Yo solía ser un cocinero", responde uno de los jóvenes, "pues hazlo y prepárate mejor", le responde Guardiola mientras le está haciendo la firma.

En otro orden de cosas, Guardiola además dejó una declaraciones explosivas sobre el futuro de Kyle Walker: "Hace dos días, Kyle pidió explorar la opción para irse. Fue a Txiki (Begiristain). Por esa razón he preferido poner a jugadores que tengan la cabeza aquí".