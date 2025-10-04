Russell y Verstappen se la juegan a los McLaren y abren el Mundial

El piloto británico George Russell (Mercedes) ha logrado este sábado la pole para la carrera del Gran Premio de Singapur, decimoctava prueba del Mundial de Fórmula 1, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), que no logró avanzar a la Q3, comenzarán décimo y decimotercero, respectivamente.

Con un fantástico crono de 1:29.158, Russell se aseguró su segunda pole de la temporada tras superar por algo más de una décima al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que saldrá de nuevo por delante de sus dos grandes rivales por el campeonato, los dos McLaren.

El mejor de los coches 'papaya' fue el líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri, que arrancará tercero liderando una segunda fila en la que le acompañará el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el segundo de la general, el británico Lando Norris, partirá quinto junto a su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari). La general la encabeza Piastri con 25 puntos de ventaja sobre Norris y 69 con respecto a Verstappen.

El otro monoplaza de la 'Scuderia', el del monegasco Charles Leclerc, arrancará séptimo, comparitendo línea con el francés Isack Hadjar (RB), y el británico Ollie Bearman (Haas) saldrá desde la quinta fila junto a Alonso. Sainz, tercero en Bakú, no pudo acceder a la definitiva Q3 y tendrá que salir decimotercero.