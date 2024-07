Rui Costa, presidente del Benfica, reconoce que hay negociaciones en curso con Joao Félix

Rui Costa, presidente del Benfica, aseguró este sábado, cuando fue preguntado por la posibilidad del regreso de Joao Félix o Renato Sanches al club portugués, que "son negociaciones en curso" y "no se debe hablar de ellas públicamente", al tiempo que admitió una oferta del París Saint Germain por el mediocentro Joao Neves.

Joao Félix con el Benfica





"No sólo Di María ya volvió al Benfica. También Gonçalo Guedes. Lo que queremos son buenos jugadores y si podemos conseguir jugadores que también conozcan el lugar y conozcan el fútbol portugués eso es una ventaja. Ahora, todo eso, todos esos nombres, han sido especulaciones, forman parte del momento del mercado", explicó en Suiza Rui Costa sobre el centrocampista del París Saint Germain y el delantero del Atlético de Madrid.



"Son negociaciones que están en curso y por eso no se debe hablar de ellas públicamente. Eso no ayuda. Se han mencionado muchos nombres, también se han mencionado otros...", continuó el dirigente, según recoge la prensa portuguesa.

Renato Sanches con el Benfica





"Vamos a tener una plantilla muy competitiva para atacar todos los frentes, como tiene que ser en el Benfica", dijo Rui Costa, quien insistió en que el equipo "no se va a quedar" como está en la actualidad, porque "probablemente" habrá "salidas" y "puede haber más llegadas", al tiempo que reconoció que la nómina de jugadores "no está cerrada".



"Queda un mes y medio para que se cierre el mercado y por eso, como sabéis, el mercado ha estado muy tranquilo hasta ahora... Quizá por la Eurocopa, quizá por la Copa América, hay un parón en el mercado. El mercado va a empezar a moverse más o menos ahora, de eso no tengo ninguna duda, así que vamos a estar atentos y sin duda vamos a elegir la mejor plantilla para el Benfica", abundó.

Joao Neves

A la vez, Rui Costa confirmó la "propuesta" del París Saint Germain por el medio internacional portugués de Benfica Joao Neves, de 19 años. "En este momento sigue siendo jugador del Benfica", remarcó el presidente, que reiteró la continuidad del argentino Ángel Di María para la próxima campaña.