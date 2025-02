La reacción de Paco González tras la lesión de Rüdiger: "No sé a quién de vosotros se lo dije el otro día..."

Malas noticias para el Real Madrid después de que en el minuto 15 del encuentro ante el Espanyol, uno de sus hombres más fiables como es el central alemán Antonio Rüdiger se tuviera que retirar lesionado por unos problemas en los isquios de la pierna derecha como se comentó durante la retransmisión del choque en Tiempo de Juego al ver la jugada repetida en televisión.

EFE El defensa alemán del Real Madrid Antonio Rudiger se retira tras caer lesionado durante el encuentro ante el Espanyol

Sin duelo ni contacto con un rival, Rüdiger sintió dolor y rápidamente se echó al terreno de juego y pidió el cambio. En su lugar entró al campo el canterano Raúl Asencio.

"No descansa nunca, no le liberan nunca...", señalaba el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González durante la retransmisión del encuentro, antes de que Manolo Sanchís, excapitán del Real Madrid y actual comentarista también se lamentaba por lo ocurrido: "No es ninguna buena noticia".

EFE Antonio Rüdiger, en el suelo tras lesionarse en el encuentro Espanyol-Real Madrid

En las imágenes se vio como el central alemán ya tenía una venda en la pierna izquierda, y tanto el propio Sanchís como Fernando Morientes, también presente en la retransmisión del encuentro, hablaban de "efecto espejo" como causa de la lesión de Rüdiger porque al estar con algo de molestias en la pierna izquierda, habría podido forzar más de la cuenta con la pierna derecha.

mal calendario

Este contratiempo llega en un momento terrorífico para el calendario del Real Madrid. El próximo miércoles 5 de febrero, el Real Madrid disputará los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Leganés en Butarque.

Después, tres días después, el día 8 de febrero, se celebrará un encuentro vital por la lucha por LaLiga. Los de Carlo Ancelotti recibirán al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Los de Diego Pablo Simeone llegarán a este partido con la moral recuperada tras conseguir la clasificación directa a los octavos de final de la Liga de Campeones y después de volver a la senda de la victoria - la conseguida este sábado por 2-0 ante el Mallorca - .

EFE Koke besa a Griezmann tras marcar el tercer gol del Atlético de Madrid frente al Salburgo en Alemania

Tras ese partido, el Real Madrid viajará a Manchester para medirse al City en el Etihad en el encuentro de ida del playoff de la Liga de Campeones el día 11 de febrero a las 21:00h. Antes del partido de vuelta que se disputará en el Santiago Bernabéu que tendrá lugar el miércoles 19 de febrero, a las 21:00h también, los blancos viajarán a Pamplona para medirse a Osasuna el 15 de febrero a las 16:15h.

Cordon Press Los jugadores del Manchester City celebra la clasificación para el playoff de la Champions.

Tras ver la lesión de Rüdiger, Paco González indicaba lo siguiente: "No se a quién de vosotros se lo dije el otro día. Sabía que se iba a lesionar cuando lei un titular: Más de un año sujetando..dije...ya se lesionó cuando dicen que el Real Madrid va a por el sextete y al siguiente partido pierde".

vinicius

El Real Madrid volvió a contar este sábado con el delantero brasileño Vinícius Junior en su once inicial, después de los dos encuentros que se perdió por sanción.

Por tanto, el conjunto de Carlo Ancelotti arrancó con Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni -de nuevo como central-, Rüdiger, Fran García; Valverde, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Mbappé. El Real Madrid recuperó así su formación habitual en ataque.

Precisamente Vinicius fue protagonista de una jugada polémica en la primera parte del partido cuando vio como el colegiado le anulaba un tanto por una falta previa de Kylian Mbappé.

