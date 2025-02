Pedro Martín valora la polémica acción que podía haber dejado a Gallagher sin derbi: "Que pase siempre"

Al borde del tropiezo en buena parte del segundo tiempo, el Atlético de Madrid solventó una victoria imprescindible por una jugada de Giuliano Simeone, un gol de Samuel Lino, dos largueros de Sergi Darder, el sufrimiento hasta el final frente al Mallorca, a cuya reacción desde el descanso le faltó tino sobre la portería de Jan Oblak, y un golazo ya en el tiempo añadido de Antoine Griezmann (2-0).

Tres puntos cruciales en la competencia por LaLiga, en la que asoma el sábado que viene el derbi contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, tan decisivo como lo era el duelo de este sábado para el grupo de Diego Simeone, en su partido número 500 de Liga al frente del conjunto rojiblanco y en el undécimo aniversario del fallecimiento de Luis Aragonés.

El Atlético sintió la dificultad. Trabajó el partido con paciencia, sin ponerse nervioso, pase a pase, metro a metro. La primera conexión de Julián Álvarez y Sorloth, allá por el minuto 20, fue la única ocasión del primer tramo del choque, sin apenas nada sobre el marco de Greif hasta entonces, cuando se lució ante la maniobra de control, giro y remate del noruego.

Ya con 1-0, creó otra oportunidad antes del descanso. La fabricó Julián Alvarez, la remató Giuliano y la repelió a duras penas Greif, sostén de la mínima desventaja de su equipo al intermedio. Necesitaba mucho más el Mallorca para creer en el empate en el Metropolitano, sobre todo en el otro campo. Fue inofensivo todo el primer tiempo, tanto Muriqi como Larin. No así el segundo, cuando asustó más de una vez al Atlético.

Una de las jugadas polémicas del partido sucedió en el minuto 82 cuando Gallagher entró de una forma muy fea, con los tacos por delante y en un momento fuera de peligro aparente, a Jan Salas. El jugador atlético solo recibió una tarjeta amarilla, en una acción que estuvo muy cerca de la roja.

“Arrasate está hasta las narices de que a sus jugadores les saquen roja por jugadas similares”, empezó diciendo Pedro Martín. Mientras que Paco González aseguró que es una jugada “fea porque va tan fuerte que golpea el balón, golpea con la izquierda en un pie y con la derecha en la rodilla”.

Además, Petón aclaró que “no tienes que ir violento, pero si tocas el balón no vas a dar al tío. No es tu intención”.

“El problema es que estamos acostumbrados a que ahora cualquier acción que se salga de lo normal, te expulsen”, apuntilló el analista arbitral de 'Tiempo de Juego'.

"Me alegra que no hayan expulsado a Gallagher por esa acción, como siempre me alegra que no expulsen a un jugado que hace daño a un jugador sin querer, como ha sido este caso. Que pase siempre porque en Mallorca se están acordando de muchas acciones", sentenció Pedro Martín.

Robin Le Normand, defensa del Atlético de Madrid, se perderá el derbi del próximo sábado contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu por ciclo de cinco tarjetas amarillas, al ser amonestado este sábado contra el Mallorca.

El central campeón de la Eurocopa 2024, titular en el centro de la zaga junto a Clement Lenglet, vio tarjeta en el minuto 70.

Los otros dos apercibidos del Atlético, Koke Resurrección y Julián Alvarez, no fueron amonestados, por lo que podrán jugar el derbi de la próxima jornada.

