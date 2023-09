Xavi: "Mi renovación se anunciará en unos días"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este viernes en la previa del partido contra el Real Betis en LaLiga EA Sports que su renovación al frente del equipo blaugrana se anunciará "en unos días".

"Estoy muy ilusionado, el proyecto sigue vigente y estamos en una etapa muy buena, hemos hecho una gran plantilla y mi renovación se anunciará en breve, en unos días. Sin ninguna duda", anunció en rueda de prensa.

Una noticia que comunicó poco después de asegurar que nunca sería un problema para el club en caso de que las cosas fueran mal. "Esto va de rendimiento, el entrenador del Barça tiene mucha exigencia y mucha presión pero nunca seré un problema para el club. Cuando yo vea, o incluso cuando ellos vean, que mi continuidad no es la correcta o es bueno para el equipo y el club daré un paso al lado", señaló.

"Lo he hablado con Deco y con el presidente, y con Mateu (Alemany) antes; para mí es importante el rendimiento. Si no hay objetivos claros a final de temporada, no vale la pena hacer un contrato largo porque te quedan años de contrato sin haber rendido. Va de rendimiento, de conseguir éxitos en base a títulos. Es la base con lo que todos estamos de acuerdo", añadió, en este sentido.

El propio Deco, en su presentación como nuevo director deportivo blaugrana el pasado miércoles, ya adelantó también que Xavi merecía la renovación y que ésta se haría "sin duda". "Xavi se ha ganado la renovación, y se la ganó como entrenador y no por ser Xavi Hernández. Creo que debe renovar porque se lo ha ganado, no se le ha regalado nada", aseguró el portugués.

El técnico azulgrana indicó, en referencia al problema con el límite salarial del club, que los contratos "deben ir en función del rendimiento", ya que "si no hay objetivos claros a final de temporada, no merecen la pena los contratos largos".

Preguntado sobre los futbolistas que vuelven tras el parón de selecciones, Xavi señaló que "todos han vuelto bien" y que Ilkay Gündo?an, en principio, "estará disponible para el sábado".

"Si todo va bien, Araújo también recibirá el alta la semana que viene para reincorporarse con sus compañeros", añadió el técnico azulgrana.

Pese a las bajas que el equipo ha tenido durante los primeros partidos de Liga, Xavi confía en que cuenta con una plantilla "suficiente" para aguantar toda la temporada, aunque no descarta incorporaciones en el mercado de invierno.

"Desde la dirección deportiva, Deco me dice que Vitor Roque llegará en enero", aseguró el técnico, que reivindicó la posibilidad de que Ferran Torres supla a Robert Lewandowski como delantero centro cuando sea necesario.

"Tiene mucho mérito lo que ha superado, prácticamente se han reído de él y ha girado la tortilla él solo", insistió el técnico egarense sobre Ferran.

En cuanto al próximo rival en LaLiga, Xavi subrayó que el Betis es un oponente que "técnicamente es de los mejores de la Liga", en parte, por el nivel de confianza de jugadores como Isco, Ayoze o Willian José.

"Una de las claves será ganar la posesión y sacarles el balón", resaltó el entrenador del Barcelona, que hizo hincapié en la necesidad de la afición ahora que vienen tres partidos seguidos en casa.