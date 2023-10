Arrasate denuncia un trato diferencial entre los entrenadores: "No sé por qué es, si hay niveles"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha señalado este sábado, tras su expulsión ante el Atlético de Madrid, que "la manera de tratar a los entrenadores no está siendo la misma".

Jagoba Arrasate ya conoce su sanción tras la expulsión ante el Atlético Arrasate, Maffeo, Mumin, Bordalás, Sancet, Morata y Chimy Ávila han conocido sus respecticas sanciones tras las expulsiones de esta pasada jornada. 29 sep 2023 - 19:13

Arrasate ha comparecido en rueda de prensa antes del partido que enfrentará este domingo a Alavés y Osasuna, donde ha analizado lo ocurrido el pasado jueves en El Sadar.

"Yo no me sentí tratado de la misma manera. En el segundo treinta el linier me amenaza, yo no veo que pase eso en otros banquillos y según en qué partidos", ha criticado.

"No sé por qué es, si hay niveles y niveles, si es un tema de estatus. No es la primera vez que me pasa. Es más fácil expulsarme a mí que a Simeone, que no estoy diciendo nada malo contra él, o el año pasado pasó con Ancelotti que entró hasta el medio del campo en el descanso. La manera de tratar a unos entrenadores y a otros no está siendo la misma", ha apuntado.

En cuanto a la presión que los clubes ejercen sobre los árbitros, Arrasate ha afirmado que "la sensación es de que Gil Marín dice algo y a los dos días pasa eso", aunque ha apuntado que no quiere pensar que sea "causa efecto". "Si los clubes grandes lo hacen es porque hace efecto. Nosotros no tenemos esas herramientas", ha lamentado.

Sobre la jugada del gol anulado a Osasuna, ha explicado que "viendo la jugada no hay por dónde cogerlo, pero cuando ves que ni siquiera se ha puesto el balón en juego... no hay por dónde cogerlo".

"Ahora por mucho que el CTA diga, la derrota y la mala leche está ahí. Antes teníamos naturalizado el error del árbitro, como me puedo confundir yo o los jugadores, pero ahora sientes mayor injusticia porque hay herramientas para rearbitrarlo", ha dicho.

"Hay otras ligas que se pueden escuchar las conversaciones, ese es el primer paso. Escuchar naturalmente lo que dicen, pero no quieren, no sé por qué no quieren", ha añadido.