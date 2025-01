Flick: "Me encanta todo del Barcelona; a los jugadores les diría 'ven y firma el contrato'"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, reconoció este martes que la situación que atraviesan los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor, sin licencia por ahora para poder jugar, “claro que va a afectar” al conjunto azulgrana, si bien confió en que contribuya a que le haga ser “más equipo”.

Flick confesó que “no es fácil” para la plantilla que Olmo y Víctor no puedan ser inscritos durante la rueda de prensa previa al entrenamiento de su equipo en la ciudad deportiva King Abdulllah de Yeda (Arabia Saudí), anexa al estadio donde se disputará este miércoles la semifinal de la Supercopa ante el Athletic.

“Lo único que podemos hacer es esperar y ya está”, se resignó el preparador alemán después de que el club haya solicitado hoy la medida cautelar sobre Olmo y Víctor al Consejo Superior de Deportes (CSD).

Según Flick, los dos “son muy importantes” para la plantilla y “han mejorado muchísimo”. “Olmo es un jugador excelente. Los echamos de menos muchísimo, pero al final tenemos que seguir y claro que va afectar. Pero esto nos da la oportunidad para ser más cercanos como equipo y demostrar que somos un equipo al final”, añadió.

Preguntado por el comentario del delantero Raphinha de que si estuviera fuera del Barça viendo la situación de Olmo y Víctor se pensaría fichar por el club azulgrana, Flick ha rebatido esta postura.

“Conozco el club y sé perfectamente lo que está pasando. Es un club inmenso y toda la gente que está alrededor de él. Voy a firmar sí o sí. Es fenomenal trabajar con gente así y es fácil”, ensalzó.

Ante la cita contra el Athletic y después del bajón azulgrana de rendimiento en noviembre y diciembre en LaLiga, Flick remarcó que “el equipo está listo” y centrado en ganar la Supercopa, sin pensar en el efecto que no conquistar el título podría tener en la liga o en Europa: “Cuando ganas un título, es muy bueno para el club y también para la plantilla y cada jugador”.

Flick confirmó que el extremo Lamine Yamal está a disposición para volver a jugar tras la lesión de tobillo sufrida el pasado 15 de diciembre ante el Leganés, aunque no confirmó si formará parte del once inicial o no.

“Ha entrenado tres o cuatro veces con nosotros. Puede ser que juegue o que no, pero está listo”, remarcó.