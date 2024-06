Rubén Martín desvela las posiciones que pueden generar dudas en la Selección: "El lunar"

La Selección española de fútbol pasó ayer su última prueba antes de viajar a Alemania y enfrentar el comienzo de la Eurocopa. Los pupilos de Luis de la Fuente golearon en Son Moix a Irlanda del Norte (5-1) y dejó muy buenas sensaciones a pesar de comenzar perdiendo el encuentro en el minuto cuatro de partido. La remontada comenzó con un tanto de Pedri, que se “reencontró” con su mejor versión, y completó su gran noche con el tercer gol de España. Morata, Oyarzabal y Fabián completan la lista de goleadores. "Pedri para mi es el nombre de la semana", aseguró Rubén Martín a José Luis Corrochano en Tiempo de Juego.

Luis de La Fuente, durante el partido amistoso contra Irlanda del Norte | EFE

Los dos partidos han servido como una buena prueba para la Selección, la cual ha superado con nota, aunque tampoco hay que confiarse, ya que el nivel de Andorra e Irlanda del Norte no es equiparable al del combinado nacional. Para lo que sí ha sido determinante, es para aclarar quiénes ocuparán la línea ofensiva de la Selección durante la Eurocopa. Nico Williams, Álvaro Morata y Lamine Yamal serán los tres hombres de España en la línea de ataque.

La incorporación de Nico al once titular ha dejado fuera a un Dani Olmo que fue indiscutible para De la Fuente y que todavía asegura que tendrá la oportunidad que se merece: "Dani tendrá su oportunidad, pero puede jugar con ellos dos (Lamine Yamal y Nico Williams) o en otra demarcación. Con 26 muy buenos jugadores, algunos se tendrán que quedar fuera, pero eso es ser un equipo, lo entienden con naturalidad", reconoció el técnico.

Pedri recupera su 'status' en la Selección tras una temporada complicada

El jugador canario se estrenó ayer como goleador con la camiseta de la Selección y no podría haber llegado en un mejor momento para el medio del Barcelona, que debido a las continuas lesiones no ha disfrutado de regularidad a lo largo del año y parecía que su nivel había descendido notablemente, por lo que no tendría asegurado un puesto en el once inicial de España.

Pedri celebra con Nico Williams tras marcar el 3-1 | EFE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Después de los dos amistosos, los aficionados, los periodistas y el propio Luis de la Fuente tenemos claro que tendrá un puesto asegurado en el medio campo de la Selección: "A Pedri soy yo el que le da las gracias por el comportamiento que tiene, por ser buen profesional, por ejemplo de superación y esfuerzo. Es buena escuela de valores. Como su seleccionador lo celebro porque a Pedri le falta encontrarse con Pedri y lo ha hecho. Es un día importante porque es un futbolista que nos va a dar cosas muy buenas toda la competición", sentenció Luis de la Fuente.

La defensa de España, motivo de duda para Rubén Martín

La Selección tiene un once tipo bastante configurado. Además, Luis de la Fuente se ha caracterizado por confiar normalmente en los mismos jugadores, aunque también cuenta con todos a lo largo de las competiciones y suele dar oportunidades a los integrantes de su plantilla. Con la portería, el ataque y el mediocentro de España prácticamente descifrado, a los españoles nos queda por conocer cuál será la línea defensiva titular que use en el torneo.

??? Luis de la Fuente: "De cara a Croacia seguimos con el mismo planteamiento. Queremos recuperar a los futbolistas".



?? "Sabemos el potencial que tienen los croatas, pero nosotros debemos ser nosotros mismos y potenciar nuestro estilo y condiciones".#VamosEspaña | #EURO2024pic.twitter.com/NwYzmRc6pM — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 8, 2024

Los laterales parecen estar claros. Grimaldo y Carvajal serán fijos en las alineaciones de De la Fuente, pero a la hora de elegir los defensas centrales es cuando más dudas nos pueden entrar. Nacho y Le Normand parecen que se han hecho con los dos puestos. Laporte no transmite las mejores sensaciones y Vivian ha llegado a la convocatoria para resolver posibles inconvenientes futuros, pero no para formar parte de los titulares en principio: "El único lunar está en los centrales. Para mí el que mejor está de los cuatro es Nacho", afirmó Rubén Martín. Estas dudas se resolverán en el primer partido de la Eurocopa para España contra Croacia.

Audio





Canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.