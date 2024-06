Rooney 'responsabiliza' a Guardiola del mal juego de Inglaterra y otras selecciones en la Eurocopa

El exjugador de la Selección inglesa, Wayne Rooney, ha analizado el juego de su país durante esta Eurocopa y se ha mostrado bastante crítico con el desarrollo de la fase de grupos. El exdelantero del Manchester United ha asegurado que Inglaterra está plagada de estrellas y que puede llegar a "entender la frustración" que sienten jugadores con la calidad de Foden, Kane o Bellingham.

Para Rooney, muchas Selecciones con grandes jugadores, están intentando desarrollar un estilo de juego mucho más posicional y no intentan aprovechar la explosividad de sus bandas o la altura de sus delanteros. De hecho, el ejemplo que ha puesto para explicar esta situación es Bélgica. Rooney ha asegurado que un jugador como Doku tiene que tener protagonismo por su velocidad por las bandas y que un juego posicional es contraproducente para jugadores de esta índole.

