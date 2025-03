Ronaldo desvela que negoció con Ancelotti para que fuera seleccionador brasileño: "Si no hubiese ganado nada..."

Ronaldo Nazario, exjugador de equipos como Real Madrid o Barcelona, y actual presidente del Real Valladolid, ha dejado unas importantes declaraciones en 'Charla Podcast' sobre el entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti.

Mucho se habló en su día sobre la posibilidad de que Ancelotti hubiera sido seleccionador de Brasil, hasta que el Real Madrid confirmara su renovación en diciembre de 2023.

"El Real Madrid C. F. y Carlo Ancelotti han acordado la ampliación del contrato de nuestro entrenador hasta el 30 de junio de 2026", fue lo que confirmó el equipo merengue en un comunicado.

Carlo Ancelotti

Sin embargo, 'O Fenómeno' explicó que Ancelotti estuvo muy cerca de entrenar a la 'Canarinha', pero finalmente fue el Real Madrid quién provocó que eso no ocurriera.

"Ancelotti no fue liberado, el Real Madrid no le liberó", explica Ronaldo. El brasileño ahora apunta que "no fue ninguna fantasía" porque "yo ayudé en el proceso hablando con Ancelotti".

Sin embargo, añade Ronaldo, "después de negociar, todo se paró porque no tenía la carta de libertad del Real Madrid".

En opinión del astro brasileño, "si no hubiese ganado nada, el Real Madrid le habría echado y habría venido, pero ganó la Champions y se quedó un año más".

En esa charla, Ronaldo también realizó unas declaraciones en contra de Neymar, por las cuales se ha visto obligado a disculparse en redes sociales

Ronaldo sugirió que el exjugador del Al-Hilal saudí culpa en parte al jefe de la Federación Brasileña por la grave lesión que sufrió en octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda en un partido contra Uruguay, en Montevideo.

Según el presidente del Real Valladolid, la estrella de la 'Verdeamarela' considera que la lesión fue fruto en realidad del mal estado del terreno de juego del Arena Pantanal de Cuiabá, donde unos días antes Brasil jugó contra Venezuela y no pasó del empate (1-1).

"Por lo que sé, no se lleva bien con Ednaldo (Rodrigues). Acusa a Ednaldo de que la lesión suya del cruzado fue en la cancha del Cuiabá, con un césped irregular. Eso es lo que oí, no puedo afirmar si es verdad. Eso es lo que oí", manifestó Ronaldo en la entrevista.

Tres días después, Ronaldo ha pedido perdón y, de paso, ha ensalzado la figura de Neymar.

"Sé hasta qué punto tu talento puede marcar la diferencia en la selección brasileña. Por eso te apoyo", comentó.

Las disculpas del exjugador del Barcelona y del Real Madrid se producen el mismo día en que Rodrigues fue reelegido como presidente de la CBF, después de que Ronaldo renunciara a postularse al cargo por falta de apoyos.

En esa intervención, Ronaldo también dejó entrever la posibilidad de hacerse con el club brasileño del Corinthias, club donde jugó su última etapa como futbolista.

"Si deciden hacerlo, yo soy el comprador", confirmó sobre una posible venta del equipo. "El club genera dinero y lo hace bien, pero organizado facturaría aún más".

