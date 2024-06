La RFEF quiere que Mateu Alemany sea el nuevo director general deportivo

La Federación Española de Fútbol quiere que Mateu Alemany forme parte de la Selección en calidad de director general deportivo, un cargo de nueva creación y de mayor rango que el de Albert Luque, hasta hace unas semanas director deportivo del ente.

Según ha podido saber la Cadena COPE de ambas partes, en la RFEF la sensación es de que van a llegar a un acuerdo, pero no inminente. Es decir, su llegada no se producirá durante la Eurocopa y habrá que esperar hasta después del torneo para su incorporación. Mateu Alemany, por su parte, está seducido por la propuesta, pero dice no tener ninguna oferta formal firme sobre la mesa.

La RFEF despide a Albert Luque como director deportivo El exfutbolista estaba apartado de su cargo por el 'caso Rubiales' y el organismo presidido por Pedro Rocha ha decidido prescindir de sus servicios. 15 may 2024 - 18:19

Lo que está claro es que hay negociaciones entre ambas partes, pero lejos de una fase final porque el exdirector de fútbol de Barcelona y Valencia quiere tener claras muchas cosas antes de firmar. Su trabajo consistiría en ayudar a modernizar la RFEF al lado de Pedro Rocha y tiene el añadido de su gran relación con Javier Tebas y con los clubes españoles.