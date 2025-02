La RFEF castiga al Celta con una multa por el lanzamiento de objetos que Sergio Herrera negó

El pasado viernes, el Celta venció a Osasuna gracias a un gol de penalti de Iago Aspas en el primer partido de la jornada 25 de Primera División. El conjunto celeste, con la victoria, apretaba la lucha por Europa y alargaba la mala racha de resultados del equipo rojillo.

Y una de las imágenes del partido, sin lugar a dudas, se produjo en la segunda parte cuando el colegiado Sánchez Martínez detuvo el partido durante unos minutos tras recibir la llamada de Sergio Herrera.

Cordon Press Sánchez Martínez durante un partido.

El portero de Osasuna reclamó la presencia del árbitro en su área y, a la conclusión del encuentro, aclaró todo lo sucedido. "Quiero aclarar el malentendido con el objeto del que he alertado al árbitro en el partido", explicaba en la publicación.

Y añadía: "Se trataba de un hierro del anclaje de la portería que se ha soltado y suponía un riesgo. He avisado al árbitro para que revisases la circunstancia".

La intención de Sergio Herrera fue dejar claro que no tuvo ningún problema con la afición del conjunto gallego. "En ningún momento he reclamado al colegiado lanzamiento alguno por parte de la afición del Celta, a la que me he dirigido para aclarar la situación. Nada que reprochar a la afición del Celta, que se ha dedicado a animar a su equipo", confesaba.

Acta arbitral del Celta - Osasuna

Sin embargo, en el acta, Sánchez Martínez reflejó la situación de la siguiente manera: "En el minuto 59 se activó el protocolo de lanzamiento de objetos debido al lanzamiento de objetos hacia el portero visitante, no llegando a impactar en él ninguno de ellos".

Este miércoles, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer las sanciones de la pasada temporada y entre ellas destaca la multa impuesta al Celta por ese objeto.

"Se le impone una multa por alteración del orden del encuentro de carácter leve en el partido disputado contra Osauna en el estadio de Balaídos el pasado día 21", confirma la resolución tal y como refleja el artículo 117. Por lo que el conjunto celeste deberá abonar un importe de hasta 602 euros por algo que no sucedió durante el partido.