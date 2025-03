El reto de Carlos Sainz en sus primeras carreras con el Williams: "Nunca se sabe"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) expresó este jueves que él y su equipo tendrán que adaptarse al Circuito de Albert Park, conscientes de que "cada fin de semana es una aventura" para la que están "listos", por lo que se mostró "con confianza de sumar puntos en la primera carrera".

"Es un circuito siempre que me ha gustado y que tiene sus cambios a lo largo de estos últimos años, yo creo que lo han hecho mejor, algunos son para favorecer los adelantamientos, que eso siempre ha sido difícil y sigue siéndolo. La 'qualifying' es bastante importante así que mantiene su carácter", analizó el asturiano sobre Albert Park en declaraciones a DAZN.

Alonso añadió que es un trazado con "muchos abandonos, muros, gravilla" y "bastante complejo", lo que "siempre añade un poco de emoción". "Son rectas muy largas con curvas rápidas, tienen poca zona lenta, así que es un circuito muy específico. Un coche que tenga una buena estabilidad en curva rápida puede ir bien aquí y puede encontrarse muy mal en Baréin, por ejemplo, que tiene solo curvas lentas. Tendremos que adaptarnos, cada fin de semana es una aventura y estamos listos", agregó.

"Espero el fin de semana con mucha calma. Creo que va a ser una continuación de los test invernales, de alguna manera. Hemos hecho solo un día y medio todos los equipos, vamos a seguir aprendiendo del coche. No es como otros años que hacíamos la primera carrera en Baréin y sabíamos todos los datos del coche", concluyo, después de asegurar que está "con confianza de intentar sumar puntos en la primera carrera".

sainz y sus sensaciones con el williams

Carlos Sainz (Williams) admitió que no será "muy probable" que pueda estar en la terna de candidatos a la victoria del Gran Premio de Australia, primera prueba de la nueva temporada del Mundial de Fórmula que afronta tras "un comienzo positivo" con su nuevo equipo cuya "clave" para la campaña es principalmente "seguir mostrando progreso" porque ahora "es casi imposible establecer objetivos sin saber dónde va a estar el coche" en comparación con el resto.

"Ha sido un comienzo positivo. Como ya he dicho muchas veces, esto empezó en los test de Abu Dabi donde en cuanto me subí al coche y empecé a trabajar con la gente sentí que acababa de unirme a un equipo lleno de motivación y con ganas de llevar al equipo de vuelta al liderato. El coche tampoco me decepcionó. En general, fueron buenos tests y hemos tenido un invierno muy bueno en desarrollo", recalcó Sainz en la rueda de prensa previa al arranque el Mundial.

Sin embargo, desconoce dónde van a estar respecto a sus rivales. "¿Vamos a estar a medio segundo, a un segundo de los líderes? No lo sé, pero espero que podamos mostrar progreso, esa es la clave para nosotros este año, seguir mostrando progreso como equipo y ver dónde acabamos", advirtió.

En este sentido, espera que Williams no tarde tanto como en 2024, ocho carreras, en puntuar. "Pero en este deporte nunca se sabe", aclaró el madrileño. "Haré todo lo posible por conseguirlos lo antes posible, pero no sé cuándo. Esa estadística no es lo más importante, progresar significa ser más competitivo y corregir los errores del año pasado", incidió.

"En cuanto a los resultados, prefiero esperar dos o tres carreras, analizar cómo está el coche, por qué voy a luchar y, una vez que vea si voy a luchar por la 'Q2' o la 'Q3', por los puntos o no, entonces pienso en lo que sería una buena temporada y empiezo a buscar esos resultados. Pero antes de saber dónde va a estar el coche, es casi imposible establecer objetivos en términos de número de puntos, posición en el campeonato y lo demás", zanjó