'Manita' del Arsenal al Chelsea para seguir peleando por la Premier y el Liverpool se descuelga

Arsenal, 5 - Chelsea, 0

A falta de cuatro partidos, el Arsenal está más vivo que nunca en la lucha por la Premier League. Los 'Gunners', tras perder contra el Aston Villa y ser expulsados de la Champions por el Bayern, se han levantado de la mejor manera posible: victoria el fin de semana contra el Wolverhampton Wanderers y goleada al Chelsea (5-0) para ponerse líderes de la competición y aumentar la presión sobre Liverpool y Manchester City.

Los de Mikel Arteta miran con una ventaja de cuatro puntos al City, con dos partidos más, y con tres unidades de ventaja al Liverpool, que tiene que jugar este miércoles en Goodison Park contra el Everton. El golpe mental de la semana pasada ha sido respondido con un ejercicio de experiencia que no se produjo, por ejemplo, la temporada pasada. Cuando vinieron mal dadas el curso anterior, el Arsenal se diluyó como un azucarillo y entregó la liga en bandeja al City.

Esta vez han elegido luchar. Y el Chelsea, sin Cole Palmer, es un buen saco de boxeo para ello.

Sin su estrella, enferma, los de Mauricio Pochettino fueron una comparsa y salieron trasquilados del Emirates, más de lo que les hubiera gustado para no declarar que tienen Palmerdependencia.

Everton, 2 - Liverpool, 0

En el campo de su máximo rival, de la peor manera posible, el Liverpool se despidió de la Premier League. Los 'Reds', que necesitaban ganar para meter presión al Manchester City y perseguir al Arsenal, cayeron en Goodison Park ante el Everton y se dejaron casi todas sus opciones de ganar la Premier.

Necesitarán un milagro, en forma de pinchazos consecutivos de City y Arsenal para seguir optando al último título del adiós de Jürgen Klopp. Lo que hace no tanto se pensaba que podía ser un regalo de despedida en forma de póker de títulos, ahora no es más que agarrarse a la minúscula opción de que Arsenal y City implosionen.



El Everton era quizás el rival más propicio para no perder, porque Klopp, en 18 derbis de Merseyside, solo había caído una vez ante ellos, y en unas circunstancias muy diferentes a las actuales, sin público, durante la pandemia y con Carlo Ancelotti en el banquillo.



Ganar este miércoles era vital, pero al Liverpool no le salió nada desde el principio.

Manchester United, 4 - Sheffield United, 2

Un doblete y una asistencia de Bruno Fernandes evitó un nuevo tropiezo del Manchester United, que sufrió hasta con el colista, un Sheffield United virtualmente descendido, levantando en dos ocasiones el partido para acercarse a puestos europeos rompiendo una mala racha de cuatro partidos sin vencer.

El triunfo era obligado para el Manchester United en Old Trafford y llegó con una buena dosis de sufrimiento. Instalada la perpejlidad en la grada al ver como el Sheffield se adelantaba en dos ocasiones en el marcador. Aprovechando el regalo, uno más, de Onana primero y la debilidad defensiva de un equipo que se levantó desde la individualidad.



Otros resultados:

West Ham, 1 - Aston Villa, 1

Fulham, 3 - Tottenham, 0

Burnely, 2 - Brentford, 1

Luton, 1 - Nottingham Forest, 1

Wolverhampton, 0 - Bournemouth, 1

Crystal Palace, 2 - Newcastle, 0