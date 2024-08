La resolución de las 115 infracciones del City llegará a principios de 2025

La Premier League acusó a principios de 2023 al Manchester City de cometer una serie de irregularidades financieras en sus cuentas desde la temporada 2009-2010 hasta el año 2018. Estas infracciones están relacionadas con la información financiera sobre beneficios, remuneración de entrenadores y jugadores, regulación de la UEFA y cooperación con las investigaciones de la Premier League.

En este sentido, el comienzo de la audiencia sobre todos los cargos que se imputan al club 'citizen' estaba previsto para noviembre de este año, pero parece que la cosa se va a adelantar. Según afirma el diario The Times, el juicio se ha adelantado a septiembre de este 2024, a menos que se produzcan retrasos legales.

??NEW: The hearing into Manchester City's 115 charges for allegedly breaching financial rules is set to begin in September with a verdict expected in early 2025.@martynziegler@Lawton_Timeshttps://t.co/XazD42jM7o