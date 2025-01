El reproche de Paco González a Bellingham por lo que hizo en la victoria del Real Madrid contra el Valladolid: "Muy feo"

El Real Madrid afianzó el liderato este sábado con una cómoda victoria contra el Real Valladolid (0-3). El conjunto blanco con este triunfo aventaja en cuatro puntos al Atlético de Madrid, que tropezó contra el Villarreal en el Metropolitano tras su gran remontada al Bayer Leverkusen en la Champions.

El Real madrid y kylian mbappé vuelan

Carlo Ancelotti saltó al José Zorrilla con Asencio en el lateral derecho, Tchouameni de central y Brahim haciendo de Vinicius, que no podía jugar el partido por la expulsión contra el Valencia, que le costó dos encuentros de sanción.

El equipo blanco creció desde el centro del campo y gracias, en gran parte, a la movilidad de un Rodrygo que parece haber encontrado su lugar en el Real Madrid tras la llegada de Kylian Mbappé. Pero el francés fue quien volvió a ser el gran protagonista del encuentro.

El delantero marcó los tres goles blancos. El 1-0 llegó tras una pared con Bellingham a la media hora de partido. El 2-0 lo anotó tras el descanso después de una gran jugada individual de Rodrygo. Y el 3-0 lo marcó en el tiempo de descuento desde el punto de penalti.

Tras un inicio complicado, parece que Kylian Mbappé ha dejado atrás sus demonios que no le permitían brillar con la camiseta del Real Madrid. Y, ahora, vuela hacia el Pichichi, donde con 15 dianas ya puede mirar de tú a tú a Robert Lewandowski, que lidera la clasificación de máximos goleadores con 16 tantos.

EL REPROCHE DE PACO GONZÁLEZ A BELLINGHAM

El Real Madrid tenía sentenciado el partido con el 0-2 y en los últimos minutos de partido Mario Martín cometió un penalti sobre Jude Bellingham, acción muy dura y que el colegiado castigó con una amarilla, que supuso la expulsión del centrocampista del Valladolid.

La jugada fue objeto de debate en la retransmisión de Tiempo de Juego. "Tiene la mala suerte de que, después de dar al balón, ha levantado los tacos y se los ha clavado en el gemelo", explicaba Paco González mientras repetían la acción en la televisión.

Poli Rincón, por su parte, reclamaba la expulsión diciendo: "Mira la jugada, no hay duda. Os he dicho que era roja antes de que el VAR parara el partido y no es una entrada normal".

Mientras que el director de Tiempo de Juego intentaba meterse en la piel del defensor. "Yo creo que el chaval va tan apurado... Se tira con todo y al final levanta el pie, pero no creo que haya querido hacer daño", señalaba Paco González.

Pero lo más llamativo de la jugada fue, sin lugar a dudas, el gesto de Jude Bellingham reclamando la tarjeta roja. Hecho que enfadó al director de Tiempo de Juego.

"Muy feo. ¿Qué más le da Bellingham que expulsen a Mario Martín? No puede hacer eso. Es un jugador que ha hecho la pretemporada contigo y que está último...", eran las palabras de Paco González.

"Muy feo, muy feo lo que ha hecho Bellingham", decía Juan Carlos Amón.

Santi Cañizares, por su parte, cerraba el debate comentando: "Mario Martín es muy sensible a este tipo de jugadas, donde se excede con la fuerza y le pasa factura. Es un chico que tiene que moderar esto".

