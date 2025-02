La reflexión de Gonzalo Miró sobre la roja de Bellingham por su presunto insulto al árbitro: "Ya era hora"

En tres semanas, la Liga ha cambiado por completo. El Real Madrid parecía que tenía encarrilado el campeonato después de recortar la distancia de siete puntos con el Barcelona, que encadenó una racha desastrosa que le hizo quedarse a siete puntos de los blancos, a los que solo el Atleti les conseguían perseguir con peligro. Pero entonces llegó el polémico partido ante el Espanyol, donde el Madrid perdió 1-0 con gol de Carlos Romero. El jugador del equipo perico había sido el protagonista en una jugada anterior, en la que le hizo una fuerte entrada a Mbappé por la que solo vio la tajarta amarilla en lugar de la roja.

EFE Los jugadores del Real Madrid protestan al colegiado Munuera Montero

Tras ese partido, el Real Madrid emitió un comunicado protestando por la actuación de Muñiz Ruiz ese día, con Iglesias Villanueva en el VAR. El club presidido por Florentino Pérez pidió en ese escrito que "el sistema arbitral debe ser renovado en su totalidad" y trasladaba una reclamación formal por la que consideraba "actuación escandalosa del arbitraje y del VAR. Los hechos ocurridos en este encuentro han sobrepasado cualquier margen de error humano o de interpretación arbitral".

Después de toda esa polémica, llegó el derbi ante el Atlético Madrid, en el que los rojiblancos se quejaron durante la semana de las protestas del Madrid con varios tweets en los que, de manera irónica, denunciaban las presiones sobre los árbitros. El derbi madrileño acabó 1-1, con un polémico penalti de Tchouameni sobre Lino por un pisotón que Julián Álvarez transformó y que dejó la ventaja sobre el Barcelona en solo dos puntos.

Imagen VAR del penalti polémico de Tchoaumeni a Samu Lino

Pero los problemas con los árbitros no se quedaron ahí porque este fin de semana el conjunto de Ancelotti se enfrentaba a Osasuna. Nada más empezar, hubo un posible penalti a Vinicius que ni Munuera Montero ni el VAR vieron. Pero además, en el minuto 39, el árbitro echó con roja directa a Bellingham por protestar por una falta e insultarle. El Real Madrid se adelantó gracias a un gol de Mbappé pero Budimir acabó empatando con un gol de penalti que deja al Barcelona con la opción de ponerse líder. Los azulgranas se enfrentan este lunes al Rayo Vallecano y recuperaría el liderato, aprovechando los empates de Madrid y Atlético, ante el Celta.

la polémica expulsión de bellingham

Ese empate en El Sadar quedó marcado por la expulsión de Bellingham, de la que Munuera Montero dijo que "En el minuto 40 el jugador Jude Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: 'F*** you'", señala en el acta del partido. El Real Madrid defiende que Bellingham dijo al colegiado "f*** off" (joder) y nunca le insultó diciendo "f*** you".

Inigo Alzugaray/Cordon Press Momento de la expulsión a Bellingham durante el Osasuna-Real Madrid por Munuera Montero

Bellingham aseguró que el colegiado José Luis Munuera Montero "ha cometido un error" al mostrarle tarjeta roja en el partido ante Osasuna por "un error de comunicación", y defendió que le dijo "una expresión como joder".

"Está claro que ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No recuerdo muy bien lo que he dicho pero se ve en el vídeo que digo una expresión como joder. Es difícil cuando el árbitro no está seguro que tomé una decisión así con algo que yo no he dicho", aseguró.

la opinión de gonzalo miró sobre la expulsión de bellingham

En El Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego se habló de la polémica expulsión de Bellingham en El Sadar y Gonzalo Miró no tuvo dudas en decir que "Yo la interpretación que hago de lo que dice este estoy hablando con respeto vete a la mierda con lo cual roja a la calle bien expulso evidentemente y por cierto ya era hora".