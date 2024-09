El recado de Griezmann a Deschamps: "Me molestó no jugar ante Polonia y España"

El protagonismo de Antoine Griezmann en la selección francesa no es el mismo. El crack del Atlético de Madrid, antaño pieza angular de Didier Deschamps ha perdido presencia en los onces del técnico galo hasta el punto de ser suplente en varios de los partidos de la última Eurocopa.

En el duelo ante Italia fue titular, pero no estuvo a su mejor versión. Luego en una entrevista en Telefoot lanzó una indirecta a su técnico: “¿Mi mejor posición? Para mí, siempre ha sido en el medio, esa sensación de libertad. Necesito eso para sentirme bien mentalmente. Mi juego depende mucho de mi cabeza y de mi mente. Si estoy contento, todo va bien. Si tengo dudas o preguntas, se me nota enseguida. Es lo que me pasó en la Eurocopa. Necesito tener la cabeza libre, ser feliz y estar en el centro del juego para poder disfrutar yo y los demás”.

La cosa no quedó ahí y Griezmann también criticó los continuos cambios de esquema de Deschamps que le obligaron a jugar en distintas posiciones: “Hubo muchos cambios de posición y de táctica, y tuvimos que lidiar con eso. Había hecho mi preparación con el Atlético para estar en buena forma física. Si hubiera marcado los dos goles contra Holanda, mi Eurocopa habría sido diferente. ¿Me molestó cambiar de posición? No cuando estaba en el campo, pero contra Polonia y España me molestó no jugar. Fueron decisiones tácticas y hay que respetarlas, aunque te molesten. Todo gira en torno al equipo. Pero no ha sido mi mejor competición”, sentenció.