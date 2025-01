Lo que realmente le "preocupa de verdad" a Dani Senabre del 'caso Dani Olmo': "Ni siquiera es el ridículo demostrado"

Día 3 de enero de 2025 y parece el 'Día de la Marmota' con Dani Olmo y Pau Víctor. En teoría el plazo de inscripción se había acabado el pasado 31 de diciembre, pero seguimos hablando de las vías que está intentando llevar a cabo el Barcelona, con su presidente Joan Laporta a la cabeza, para lograr que LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol acepten la inscripción de ambos jugadores.

EFE Joan Laporta ha hablado de la inscripción de Dani Olmo, durante el brindis de Navidad.

decisión de un juez

Isaac Fouto dejó muy claro este jueves en El Partidazo de COPE la polémica del Barcelona con la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor: Vía administrativa, no podrá hacerlo; otra cosa es que un juez lo acepte. Ya no depende de LaLiga, sino de la Federación porque la Liga podría validar el contrato que presentó el Barcelona después del 31 de diciembre, pero el problema es que las fichas de Olmo y Pau Víctor están canceladas desde las 00:00 horas del 31 de diciembre y, a partir de ahí, no puede volver a ser inscrito esa misma temporada por el mismo club.

El 2 de diciembre, la RFEF mandó al Barcelona este texto: "Una vez expire su contrato federativo el 31 del 12 de 2024, si no se ha registrado y validado en la Liga Mánager, que es el programa que opera los visados, una renovación previa antes de la fecha de finalización del contrato, que es el 31 Del 12 de 2024, los jugadores no podrán volver a inscribirse en el Barcelona lo que resta de la temporada 24-25".

Ahora, el club irá a la justicia ordinaria para que le dejen inscribir a Olmo porque alega que no lo ha podido hacer antes "por fuerza mayor", al afirmar que ha sido por culpa de las vacaciones de Navidad, pero eso es algo que se sabía desde comienzo de año. Hay un artículo de la Federación que habla de 'causa de fuerza mayor', pero no especifica, yo se va, cuál es la causa de fuerza mayor.

VIERNES DE REUNIONES

Este viernes ha sido un nuevo día de despachos en Can Barça en busca de solución a este conflicto. Tal y como ha podido saber nuestro compañero Víctor Navarro, el presidente Laporta tiene previsto atender a los medios de comunicación en rueda de prensa cuando ambos jugadores sean inscritos, sea el día que sea.

Desde el Barcelona mantienen la postura de que ellos han mandado toda la documentación en regla y confían en la inscripción a la espera de que se pronuncien LaLiga y la RFEF.

el agente de dani olmo

El agente de Dani Olmo, el croata Andy Bara, asegura que la única opción de su representado es seguir en Barcelona, pese a no estar inscrito en estos momentos y que no podría jugar lo que resta de temporada, y añadió que confía en que la entidad blaugrana encontrará una solución al problema.

"No estamos negociando con ningún club. Dani es jugador del Barcelona y quiere ser jugador del Barcelona. Ha hecho un gran esfuerzo en su vida para estar en el Barcelona. Era su deseo desde hace mucho tiempo. El Barcelona es la primera y última opción. Dani, su padre, su familia y yo no pensamos en otras opciones", aseguró Bara en declaraciones a 'Givemesport'

Cordon Press Dani Olmo se lamenta durante un partido del Barcelona.

En relación a este asunto que protagoniza la actualidad culé durante los últimos días, nuestro compañero Dani Senabre ha sido claro a través de las redes sociales de lo que realmente le "preocupa de verdad": "No es si Dani Olmo es inscrito o no. Ni siquiera es el ridículo demostrado porque no es diferente a otros casos del pasado. Lo que realmente me preocupa es estar hipotecando Palcos Vip de un estadio que aún no está ni construído".

Y mientras tanto, en lo deportivo, el Barcelona juega mañana sábado a las 19:00h en Barbastro la tercera ronda de la Copa del Rey, en lo que es el debut copero del equipo de Hansi Flick.