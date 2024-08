La Real Sociedad da por perdido a Mikel Merino

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, a las puertas del primer encuentro liguero ante el Rayo Vallecano, destacó que las ausencias en la convocatoria de Mikel Merino y de Carlos Fernández se deben a que "tienen conversaciones abiertas con otros clubes para resolver sus futuros". Cree que dejarlos fuera ya que "es lo mejor para ellos y para el club".

?? La ???????????????????????? para el partido de mañana. AUPA REAL!!!#RealSociedadRayopic.twitter.com/yXA6v1Jy8d — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 17, 2024

Tal y como argumentó en rueda de prensa, no ha sido un verano fácil para el conjunto 'txuri urdin', ya que también se dio una salida capital como la de Robin Le Normand al Atlético de Madrid. Un futbolista de quien se acordó Alguacil: "Solo puedo darle las gracias como persona y como jugador, y a partir de ahora desearle lo mejor". Aunque no todo es negativo, ya que todo apunta a que, tras el "no" al Liverpool, Zubimendi se quedará en la Real.

Las posible salidas de Merino y de Carlos abren las puertas de par en par a las incorporaciones, la de un central y la de un delantero, aunque Alguacil prefirió ser cauto sobre esto. Mikel Merino está muy cerca de marcharse a la Premier League para ponerse en el Arsenal a las órdenes de Mikel Arteta.

El Espanyol incorpora como cedido al albanés Marash Kumbulla

El defensa italiano de origen albanés Marash Kumbulla jugará esta temporada 2024-2025 en el RCD Espanyol, al que llega como cedido y procedente de la AS Roma italiana, según un comunicado emitido este sábado por el equipo 'perico'. "Marash Kumbulla se ha convertido en la sexta incorporación blanquiazul para esta temporada. El defensa italiano, aunque de origen albanés, llega en calidad de cedido desde la AS Roma hasta final de temporada", informó el club catalán en su página web.

?? OFICIAL | Marash Kumbulla, sisena incorporació! #RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 17, 2024

Kumbulla, de 24 años y que acaba de superar una lesión grave de ligamento cruzado, es internacional absoluto con Albania y ha disputado más de 70 partidos de la Serie A, además de contar con experiencia en las competiciones continentales Europa League y Conference League, las cuales ha jugado con el conjunto italiano.