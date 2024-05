El Real Madrid sigue siendo el club de fútbol más valioso del mundo

El Real Madrid es, por tercer año consecutivo, el club de fútbol más valioso con un valor de 6.600 millones de dólares, según la revista 'Forbes', con un incremento del 9% en su valor con respecto al año pasado, donde el Barcelona está situado en tercera posición con 5.600 millones de dólares, con un aumento del 2%.

El club merengue también es el equipo que más ingresos ha generado (873 millones de dólares) gracias a que gana una media de 205 millones al año por sus patrocinadores en la camiseta. La mayor cifra del fútbol según Football Benchmark y a conquistar cinco de las últimas 10 Ligas de Campeones disputadas, pudiendo ganar la sexta el 1 próximo de junio frente al Borussia Dortmund en Wembley.

Spain’s Real Madrid ranks as the most valuable team in the world for the third consecutive year. The football club generated the most revenue ($873 million) of any team and has won the Champions League five of the past nine years. #Forbes

