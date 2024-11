El Real Madrid podría cambiar de opinión sobre el mercado de invierno

El Real Madrid no vive su mejor momento de la temporada. Son dos las derrotas consecutivas, ambas en casa, y el equipo da signos que hacen preocupar a sus aficionados. No ha conseguido resolver la falta de fútbol tras la retirada de Kroos, Mbappé no termina de encajar y la grave lesión de Carvajal ha dejado un agujero difícil de cerrar en la banda derecha.

Restan solo dos meses para el mercado de invierno. Una oportunidad que se ve en la hinchada para intentar frenar esta dinámica y poner solución a alguno de sus problemas, pero ¿la aprovechará el club?

EFE Dani Carvajal sale en camilla tras su grave lesión de rodilla.

Según ha informado Melchor Ruiz, la intención del Real Madrid es la de fichar este enero. Aunque tras la lesión de Carvajal el club dejó bien claro que no iba a acudir al mercado invernal para buscar un sustituto del madrileño, ahora no se descarta la opción. Van a estar atentos a las posibilidades que se abran, en especial si el equipo no cambia la dinámica negativa de los últimos tiempos.

La buena noticia es que David Alaba es que está más cerca de volver y este jueves ya ha comenzado a hacer trabajo con balón más de 10 meses después de una grave lesión de rodilla. El austriaco puede ser la mejor noticia de estas Navidades.