La reacción de Tiempo de Juego a la durísima entrada de Nacho a Portu: "¿Qué hace?"

El Real Madrid se ha impuesto este sábado por 0-3 en su visita a Montilivi y ha recuperado el liderato de la Primera División. El conjunto de Carlo Ancelotti ha realizado un gran partido en ataque, ha sabido sobrevivir a un gran tramo inicial de los catalanes y ha provocado la primera derrota de la temporada de un Girona que ha plantado cara hasta que los goles de Joselu y Tchouaméni han silenciado el estadio. En la segunda mitad Jude Bellingham, que ha sido el mejor de su equipo, ha matado el partido en un contragolpe firmando su sexto tanto liguero de la temporada.

Sin embargo, lo que prometía ser una gran tarde para el Real Madrid con victoria y liderato ha quedado empañada por una fortísima entrada final de Nacho a Portu, que ha acabado con el ex de Real Sociedad y Getafe siendo retirado en camilla del terreno de juego, el capitán blanco siendo expulsado con roja directa después de que Jaime Latre desde el VAR rectificara a Pulido Santana y una tangana en la que Stuani ha tenido que ser agarrado para que la cosa no fuera a mayores. Un final que no ha hecho justicia con lo que se ha visto sobre el césped el resto del partido.





¿Qué ha pasado en la acción?

Nacho es un jugador muy tranquilo, un futbolista de club, comprometido y que no suele estar involucrado en este tipo de acciones. No se le recuerda un cortocircuito igual y más teniendo en cuenta los problemas que su equipo tiene en defensa con Militao y Alaba lesionados y con Rudiger, ahora, como único central disponible tras su expulsión.

Todo ocurrió en el minuto 93 de partido cuando Portu recogía un balón en su campo y emprendía una carrera hacia la portería de Kepa que Nacho cortaba tirándose al suelo y golpeando con los tacos la pierna del jugador del Girona. Con Portu tendido sobre el césped y tras ver la roja Nacho se acercaba a pedir disculpas al murciano y al retirarse Couto le decía algo mientras le hacía un gesto con la mano. El madrileño le ha respondido y Stuani se ha ido como loco a por el merengue. Rudiger se llevaba a su compañero mientras se formaba un revuelo en la zona de ambos banquillos con el uruguayo teniendo que ser agarrado.

Stuani tras el partido era preguntado por lo que había pasado con Nacho y ha restado importancia a todo, aunque ha reconocido que la acción “estaba de más” y no le había gustado. Por su parte, Ancelotti ha admitido que su jugador se había equivocado: “Falta de lucidez de Nacho, se podía haber evitado, lo sentimos”, ha afirmado en rueda de prensa.

La reacción de Tiempo de Juego

"¿Qué hace?" se preguntaba Paco González, mientras Pedro Martín afirmaba que "no tiene ningún sentido lo que ha hecho". "La plancha al gemelo con una fuerza desmedida", reconoció el director de Tiempo de Juego. Para Guille Uzquiano se trataba de un "error muy grave de un jugador muy experimentado". "Ha sido una cruzada de cables que es algo rarísimo en Nacho", apuntaba Manolo Sanchís. Todo el equipo de Tiempo de Juego se ha mostrado muy extrañado con la entrada que ha realizado el canterano madridista. En medio de todo el lío el público de Montilivi ha empezado a gritar "asesino, asesino, asesino" al central. "Nunca he visto a Nacho perder los papeles como ha hecho hoy y hacer una salvajada así. Te la enseñan y piensas que puede ir perdiendo su equipo por 5-0", sentenciaba Paco González sobre la durísima entrada sobre Portu.

