La reacción de Siro López al saber si habrá sanción a Gil Manzano por el Valencia - Real Madrid: "Se vayan"

El surrealista final que vivió el Real Madrid en Mestalla con Gil Manzano fue el asunto central del tertulión de los domingos de Tiempo de Juego. El colegiado señaló el final del partido justo cuando Bellingham anotaba el gol de la remontada, una acción que dejó sin palabras a Siro López, sobre todo, tras escuchar lo que piensa Isaac Fouto que pasará con el árbitro.

La explicación de Gil Manzano sobre la expulsión a Bellingham: "It's a f****** goal" El colegiado expulsó al inglés en la polémica jugada final donde el jugador del Real Madrid marcó en una jugada que estaba anulada. Redacción Deportes 03 mar 2024 - 00:50

Una jugada que se vivió de la misma manera en Tiempo de Juego con la narración de Manolo Lama y con los comentarios de todo el equipo de comentaristas del programa líder de la radio deportiva española, encabezado por Paco González. Ahí se aclaró lo que tiene que hacer Gil Manzano al encontrarse con una jugada de saque de esquina.

Este domingo, el excolegiado internacional Antonio Mateu Lahoz, analizó esa acción y desveló el principal problema de la misma: "Demasiado ego". "Los árbitros arbitran más de cara al viernes - reunión del CTA- más que de cara al fútbol", lamentó el excolegiado internacional en Tiempo de Juego.

Tras un partido que tuvo todo, hasta lío final, Manolo Lama, que estuvo narrándolo en Mestalla para Tiempo de Juego, calificó lo sucedido de "inédito": "Otra vez lo ha vuelto a hacer. Gil Manzano se ha metido solo en un charco". Un asunto al que había que dedicarle largo y tendido en el tertulión de los domingos de Tiempo de Juego.

Valencia - Real Madrid

Volcado sobre la portería de Mamardashvili, los blancos gozaron de un saque de esquina a favor para completar la remontada. "Es la última", dijo Gil Manzano justo antes de ejecutar ese córner. El balón voló al área y la defensa del Valencia despejó, pero el colegiado todavía dejó seguir la acción unos instantes más.

Hugo Duro celebra el primer gol del equipo valencianista ante el Real Madrid. EFE.

El Real Madrid, por supuesto, siguió su jugada de ataque. El balón le cayó a Brahim en el costado derecho, puso un centro al punto de penalti y allí emergió la figura de Bellingham para, con un cabezazo, batir a Mamardashvili y cerrar la remontada del conjunto blanco, aunque en realidad nada de aquello sirviera para nada.

La reacción de Siro López al saber si habrá sanción a Gil Manzano

"¿Va a haber nevera para Gil Manzano?", preguntaba Juanma Castaño a Isaac Fouto: "Yo creo que no, Yo creo que no". "Lo felicitarán entonces", señalaba Siro López en cuanto escuchaba el parecer del periodista en Tiempo de Juego, "no lo van a felicitar tampoco, pero no, creo que vaya a la nevera", aclaraba Isaac Fouto.

Los jugadores del Real Madrid protestan al colegiado Gil Manzano el gol anulado en el último momento. EFE.

El cabreo de Siro López continuaba: "Que se vayan todos, es una broma". "Yo creo que no, pero bueno, ya lo veremos en las próximas horas", apuntaba de nuevo Isaac Fouto, a lo que surgía una duda de Paco González: "¿Una nevera significa que dejas de cobrar? ¿Es un sueldo fijo o se cobra por cuantos más partidos hagas?".

"Ellos tienen un fijo y luego cobran por partido", explicaba Isaac Fouto, "una nevera sería así": "Este fin de semana que viene no lleva partido de forma habitual, porque descansan unos y otros, salvo que hagan VAR. Si la siguiente jornada sí llevara, no sería nevera".

A la pregunta de Paco González sobre si "cuesta pasta", Isaac Fouto aclara que "sí, claro hombre": "Y ya no sólo eso, estamos hablando de un árbitro que está preseleccionado para la Eurocopa. O sea, es una jugada que internacionalmente va a dar la vuelta. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que se está jugando más cosas, que ya no sólo la pasta".