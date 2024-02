La reacción de Paco González a la denuncia del Sevilla a Real Madrid TV: "No sé si..."

El medio de comunicación del conjunto merengue acostumbra a publicar un vídeo sobre los supuestos fallos del árbitro principal del encuentro que tenga ese fin de semana en Liga el Real Madrid y del colegiado que dirija la Sala VAR. En esta ocasión, les tocó a Díaz de Mera y a González Fuertes. El Sevilla es el rival de esta jornada del equipo blanco y ha denunciado, mediante un escrito al Comité de Competición de la RFEF, la "campaña de persecución y hostigamiento" hacia estos dos árbitros.

Real Madrid TV está en boca de gran parte de los afioncados de LaLiga, ya que el medio de comunicación dedica todas las semanas un vídeo al árbitro principal y, normalmente, al colegio que dirije la sala VAR del encuentro que le toque esa jornada al conjunto blanco. Este hecho ha dado lugar a muchas críticas, en concreto, de parte de Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros.

Díaz de Mera.Cordon Press





"Jamás he visto que se presione así antes de un partido. Me parece absolutamente negativo. Entiendo que lo que se hace es suficientemente grave como para que se intervenga. Nos preocupaba mucho lo que se está haciendo. Pero desde el punto de vista jurídico, no somos quienes tenemos que hacerlo", comentó Medina Cantalejo en la entrevista en El Partidazo de COPE.

El conjunto hispalense ha publicado un comunicado oficial en el que asegura que quieren "denunciar los presentes hechos ante los estamentos federativos, al objeto de que se valore si estos hechos pueden ser considerados como infracción del Reglamento General de la RFEF o cualquier otra normativa que le sea de aplicación".

"El club desea, igualmente, reiterar su más enérgica condena ante estos comportamientos y campañas orquestadas para socavar la imagen del estamento arbitral, haciendo un grave daño al fútbol español y poniendo en tela de juicio la integridad de la competición", añade el equipo n el escrito.

Reacción en Tiempo de Juego

Jose Manuel Oliva entró en la retransmisión de Tiempo de Juego para explicar y analizar con Paco González la denuncia del Sevilla a Real Madrid TV. Nada más empezar se preguntaron si este hecho podía tener algún precedente previo, a lo que entre dudas ambos pensaron que nunca había pasado algo así. En este caso, el vídeo le ha tocado a Díaz de Mera y a González Fuertes, árbitro principal y responsable de la sala VAR en el Real Madrid - Sevilla en el Santiago Bernabéu.

González Fuertes.Cordon Press





Paco González se preguntó si una denuncia de este tipo puede "tener recorrido en el Comité de Competición, ya que suelen sancionar deportistas, aunque en otras instancias han sancionado a directivos, pero a medios de comunicación... Entre bromas alguna vez hemos dicho que, ¿Qué van a hacer, cerrar seis horas el canal? No tengo ni idea de si es extrapolable lo que diga Real Madrid TV a una sanción", planteó el director de Tiempo de Juego.

Heri Frade apuntó en el programa que "al final la libertad de expresión y la de prensa desactiva cualquier cosa porque no deja de ser un medio de comunicación, más o menos dependiente del Real Madrid, pero no dejará de haber una productora por ahi...". Paco González añadió: "Yo lo comparo a que la cuenta de Twitter del equipo que sea diga "vaya robo nos han hecho" o algo así. Entonces, yo no sé si eso tiene multa económica o algo".

